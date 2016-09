Cinco consejos de City Express para disfrutar del 16 al 18 de septiembre descansando y saliendo de la rutina

De cinco estrellas

Victoria González Prado

Tesoros de Morelos promueve la cocina tradicional de la entidad.

Se aproximan las fiestas patrias, del viernes 16 al domingo 18 de septiembre, y para ello City Express nos da cinco consejos para que puedas disfrutar descansando y saliendo de tu rutina diaria.

Define tu presupuesto y adáptalo a tu plan de viaje: Está bien buscar ofertas y paquetes especiales pero, evalúa siempre la situación y asegúrate de que la relación costo-beneficio sea a tu favor.

Investiga el destino y define tus prioridades como viajero, es decir si prefieres ahorrar dinero en la elección del alojamiento para poder invertir más en las actividades, o si lo tuyo es la gastronomía, considera un buen presupuesto para la degustación de platillos y restaurantes.

Planea + Improvisa: Aplicaciomnes como Yelp y TripAdvisor pueden ser de gran ayuda al planear un viaje, pero no tienes que programar todo el día sin dejar espacio para la improvisación, elemento clave de viajar. Haz una lista de las cosas que más te interesan, ordénalas por prioridad y programa dos o tres lugares al día. Así, dejas varias horas destinadas a la exploración.

Piensa en practicidad y viaja ligero: Casi siempre, los mejores souvenirs llegan naturalmente, como tomar una buena foto o recolectar conchas a la orilla del mar.

No te compliques el viaje con maletas extra y compras excesivas. Todo lo que importa te cabe en una maleta o mochila viajera.

Viajero todo terreno: No sólo te enfoques en los destinos “más famosos”, no siempre lo “más visitado” es lo mejor. Considera que puede haber lugares que le gusten a mucha gente pero que tal vez no sea lo tuyo.

En tus viajes disfruta de lo que veas y mantén abiertos los sentidos. Para el tema del hospedaje considera ubicaciones estratégicas, cerca de aeropuertos, en avenidas principales o en pleno Centro Histórico.

Despégate de tu Smartphone: Una cosa es tomar una foto en algún momento especial y otra es estar pegado en el teléfono todo el tiempo. Guarda el celular, apágalo por ratos. Levanta la mirada y toma fotos mentales. En la noche conéctate desde la comodidad de tu habitación y comparte los mejores instantes, fotos y experiencias en tus redes sociales.

Disfruta las fiestas patrias conociendo lugares increíbles de México. Aplica estos útiles consejos y verás que tus viajes serán aún más inolvidables.

Recuerda que Hoteles City Express está en los principales corredores turísticos y en todas las rutas tanto de negocios como de placer, cubriendo 61 ciudades en 29 estados de la República Mexicana, así que en tu próximo viaje seguro habrá al menos un City Express cerca de ti.

✰✰✰✰✰ Arturo Contreras, presidente de Asociación de Tesoros de México capítulo Morelos, aseguró, al presentar el segundo maridaje de septiembre en la ex Hacienda de San Gabriel de las Palmas, “rescatar los productos agrícolas de nuestra región es uno de los acuerdos a los que hemos llegado los integrantes del club de calidad Tesoros de Morelos y dos Tesoros de Taxco, a fin de promover como diferenciador turístico las gastronomías locales.

Bajo este concepto se presentarán dos veces al año maridajes diseñados por prestigiados chefs mexicanos y vinos de las vinícolas mexicanas de Baja California, Guanajuato, Aguascalientes, Coahuila, Querétaro y Zacatecas, en los meses de marzo y septiembre en los hoteles y restaurantes certificados con la marca Tesoros de México.

En esta ocasión el maridaje fue encabezado por la chef Susana Palazuelos, acompañada de los chefs Iñigo Romo Noriega del hotel San Gabriel de las Palmas y el chef Jonathan Ovideo del Tesoro de Taxco Cantera y Plata; al dar la bienvenida a este segundo maridaje promovido por los empresarios integrantes de Tesoros de Morelos, la chef Palazuelos dijo que se suma a este esfuerzo que promueve el consumo de productos locales y que es un homenaje a nuestro país que ocupa el cuarto lugar en mega diversidad mundial.

Al presentar el mezcal Nayaá, recordó que el 84 por ciento de las cactáceas del mundo son endémicas de México y precisó que Guerrero cuenta con la destilería más grande de mezcal del país, misma que siembra más de 100 hectáreas de especies diferentes, entre las que destaca el cupreata endémico de Guerrero, criollo y espadín.

Para el primer tiempo se sirvieron chilapitas chilapancingueñas, platillo con el que se hizo un homenaje a las cocineras tradicionales de Chilapa, Guerrero, se marido con un vino Monte Xanic Calixa Grenache, de color granada que aportó frescura al platillo, en un maridaje de contraste.

El segundo tiempo Susana Palazuelos explicó que la Ola de aguacate tiene el propósito de recordar que el fruto de origen mexicano es uno de los productos emblemáticos del campo morelense por su sabor y tamaño, es famoso en nuestro país y a nivel internacional, el platillo relleno de un ceviche y con una salsa agridulce, se marido con un vino Monte Xanic Chenin Colombard, de color amarillo y tonos verdosos que aporto notas amieladas y florales al platillo.

Ese mismo vino sirvió para maridar la tortita de Huauzontle desgranado y gratinada en salsa verde y la sopa de calabacita de la milpa, ambos platillos dijo la chef, recuerdan la importancia de la milpa donde crecen todos los productos que se mezclaron de manera excepcional por los chefs y que permitieron recordar la comida casera.

Como último platillo salado se ofreció costilla de cordero con mole y costra de chocolate, recordando los mollis o salsas tradicionales de México y haciendo un homenaje al chocolate, aquí explicó Palazuelos que recordamos las técnicas ancestrales de salseado, que se han ido enriqueciendo en el tiempo y cuyos sabores se vieron enriquecidos con la llegada del Galeón de Manila a Acapulco con una diversidad impresionante de especias; el platillo se marido con un tinto Monte Xanic Cabernet Sauvignon Merlot, de 12 años en barrica y que presenta un ensamble de 65 por ciento de uva Cabernet Sauvignon y 35 por ciento de Merlot, recomendado para maridar con la comida mexicana especialmente con moles.

Finalmente el postre resulto toda una sorpresa Flan de Maíz y teozintle y salsa de rompope maridado con un Monte Xanic Chenin Blanc cosecha tardía.

El próximo viernes 23 de septiembre, el maridaje se realizará en Amatlán en el hotel Hostal de la Luz con la participación de los hoteles La Buena Vibra, Casa Fernanda, Posada del Tepozteco y el propio Hostal de la Luz, bajo la dirección del multigalardonado chef Ricardo Muñoz Zurita; participarán la chef Nohemi Sierra del Hostal de la Luz; el chef Hugo González de la Buena Vibra; el chef Ivan Quiroz Lara de Casa Fernanda y el chef Jesús Martínez de Posada del Tepozteco.

Finalmente, el 30 de septiembre, Hacienda de Cortés, Misión del Sol y Anticavilla se unen para presentar como chef invitado a Rodrigo Flores, proveniente de La Hacienda de los Morales, acompañado del chef Fernando Lagunes de Hacienda de Cortés y de la chef Nataly Martínez de Anticavilla.

Las comidas maridajes tendrán un costo de 790.00 pesos y los boletos se podrán adquirir directamente en los hoteles sede.

victoriagprado@gmail.com

Twitter: @victoriagprado