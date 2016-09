INE, despilfarro de la clase dorada

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

No existe pasión más poderosa que la pasión de la pereza.

Samuel Beckett (1906-1989) Poeta y novelista irlandés.

¿Por qué la clase dorada enquistada en el Instituto Nacional Electoral busca en qué gastarse el abultado y exagerado presupuesto?

Quiere construir varios edificios en una zona donde los terrenos son costosos para albergar sus oficinas. El lujo está en cada detalle. No sólo en la construcción, sino en las oficinas. El aparato burocrático tiene que ser apapachado por el gobierno, que le debe su estancia en el poder a ese instituto, que pretende ser ciudadano, pero que está muy lejano de serlo.

Este edificio, según datos del propio INE que preside Lorenzo Córdova, costará 1,100 millones de pesos. Su justificación es que paga 80 millones de pesos anuales en oficinas que albergan a más de 3 mil trabajadores.A pesar de los datos, que maneja confusa y sin precisiones, el INE solicitó para el ejercicio 2016, un complemento de 762 millones de pesos, puesto que el resto ya fue autorizado por la Cámara de Diputados y entregado al Instituto durante el ejercicio fiscal 2015. Esto quiere decir que cuenta en caja con 800 millones de pesos, que están destinados para esta obra faraónica.

En la página de internet del INE, habla de 10 mitos sobre la construcción de ese complejo de edificios que fue entregado, pese a lo que ahí mencionan, a una empresa seleccionada por los consejeros y, juran y perjuran que se trata de darles un espacio digno de trabajo a 3,200 empleados.

Esto de inmediato me genera preguntas: ¿3,200 empleados en periodos en que no hay elecciones federales? ¿Contratan edificios en renta donde no les dan espacio digno, como establece la Constitución, a esos empleados y en ello se gastan 80 millones de pesos anuales?

En primer lugar, pagar 80 millones de pesos de rentas anuales que implicaría pagar 25 mil pesos por cada uno en rentas para su espacio. El INE habla de transparencia, pero no da datos realmente de fondo. Por ejemplo, cuánto paga por metro cuadrado de renta y por qué es el organismo que representa la democracia del país más oneroso.

Aunado a ello, ahora sabemos que pagará un millón de pesos por 300 “cómodos” sillones para que descansen los representantes de los partidos políticos, en los momentos que construyen nuestra democracia. La clase dorada de la sociedad gasta millonadas mientras el resto de la sociedad tiene que amarrarse el cinturón por milésima ocasión.

PODEROSOS CABALLEROS.- En Zacatecas, Morena se mueve para fastidiar a los zacatecanos que no votaron por el partido de Andrés Manuel López. Aprovechan los errores del gobernador saliente, Miguel Alonso, para presionar al actual gobernador, Alejandro Tello Cisterna. Se lanzaron contra el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Armando Silva Cháirez, con justificada razón, ya que su ineficiencia se vio reflejada en el despilfarro de las finanzas de esa institución. Luego movidos por David Monreal, el candidato derrotado en las elecciones de junio pasado, tomaron el Congreso local. Tello Cristerna recibió una administración con la mayor deuda en la historia de Zacatecas, con un impresionante incremento del 166% de asesinatos; 71% el aumento de secuestros y 260% de crecimiento en las extorsiones. *** El tren rápido a Toluca, va lento. A pesar de tener recursos suficientes para que se termine en este mismo año, como pasa en las obras de infraestructura, el retraso es evidente. Las constructoras La Peninsular, de Carlos Hank Rhon, Constructora de Proyectos Viales de México, subcontratista de la española OHL; ICA de Bernardo Quintana, llevan menos del 35% de la obra y se estima que terminarán en el 2018, un año más tarde de lo estimado. Así se dan las cosas en las obras públicas. *** Edgar Olvera, presidente municipal de Naucalpan, está desesperado por obtener dinero y especialmente dinero ilícito. El caso más delicado es la extorsión que realizan a los policías. No sólo les cobran los uniformes, la gasolina y todo lo que está obligado a darles como herramientas de trabajo, sino que les exige cuotas para “trabajar” extorsionando a los naucalpenses. ¿Lo sabrán los panistas como Ricardo Anaya y la posible candidata a la gubernatura por el PAN, Josefina Vázquez Mota? Bueno, ¿lo conocerá el Congreso local para ponerle un alto a sus abusos?

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.- El crecimiento de la empresa Multisistemas de Seguridad Industrial, al mando de Alejandro Desfassiaux, es multifacético. Ahora maneja sistemas integrales de seguridad en las principales ciudades del país, excepto en Guerrero, ya que las condiciones de seguridad en esa región son insostenibles. Comenzó sus operaciones con guardias hace 32 años y hoy cuenta con 13 mil empleados con presencia, además de México, en Estados Unidos y Suiza. La profesionalización de los servicios de seguridad, va desde la tropicalización de los guardias de seguridad hasta la alta profesionalización de guardaespaldas. Interesante empresa, sin duda alguna.

