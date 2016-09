Garantizan medicamentos contra enfermedades raras y VIH

"Hora 14"

Mauricio Conde Olivares

El Grupo Biotoscana SL (GBT), compañía biofarmacéutica de especialidad, líder en el mercado latinoamericano, anunció ayer que ha completado un acuerdo de abastecimiento, distribución y comercialización con Basilea Pharmaceutica International Ltd. (Basilea) por el antifúngico CRESEMBA® (isavuconazol) y el antibiótico Zevtera® (ceftobiprol) para 19 países de la región, incluyendo México, Argentina, Brasil y Colombia.

GBT, cuya mayoría pertenece a la empresa de capital privado Advent International, mantiene operaciones en 10 países latinoamericanos, incluyendo geografías de alto crecimiento como México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. La compañía se focaliza en segmentos de mercado de rápido crecimiento, como son los de cuidados especiales, enfermedades raras, oncología, hematología y enfermedades infecciosas.

Bajo los términos del acuerdo, GBT retiene la licencia exclusiva para comercializar isavuconazol y ceftobiprol en Latinoamérica. GBT será responsable por la obtención de las aprobaciones regulatorias para la comercialización, distribución y acceso al mercado en los países cubiertos por el acuerdo.

Mariano García-Valiño, CEO de GBT nos dijo sobre el acuerdo: “Estamos muy satisfechos de iniciar esta asociación con Basilea, líder mundial en productos anti-infectivos, que nos permite traer a Latinoamérica dos moléculas innovadoras como isavuconazol y ceftobiprol, brindando así la posibilidad a médicos y pacientes de contar con dos importantes opciones terapéuticas para atacar el problema creciente que representan las infecciones fúngicas y bacterianas resistentes a los fármacos actuales”.

El isavuconazol es un antifúngico activo de la clase de los azoles, formulado en formas intravenosa (i.v.) y oral a partir de la prodroga sulfato de isavuconazonio. Fue aprobado en marzo de 2015, por la agencia de medicamentos y alimentos de los Estados Unidos (FDA) para su uso en el tratamiento de la aspergilosis invasiva y la mucormicosis en pacientes mayores de 18 años. En octubre del mismo año, obtuvo la autorización para su comercialización en Europa para el tratamiento en pacientes adultos con aspergilosis invasiva y para el tratamiento de adultos con mucormicosis para quienes el tratamiento con anfotericina B es inadecuado. Isavuconazol tiene designación de droga huérfana para las indicaciones aprobadas en Europa y en los Estados Unidos. Basilea comercializa isavuconazol bajo la marca CRESEMBA® en Alemania, Italia, el Reino Unido y Austria. El isavuconazol es comercializado en los Estados Unidos por Astellas Pharma US, licenciante de Basilea. Fuera de los Estados Unidos y Europa, isavuconazol no está aprobado para uso comercial.

En detalle, la aspergilosis invasiva y la mucormicosis son infecciones fúngicas que pueden ser mortales y que afectan predominantemente a pacientes inmunocomprometidos, como lo son los pacientes oncológicos. La aspergilosis invasiva es conocida por su alta morbilidad y mortalidad. La mucormicosis (también conocida como cigomicosis) es una invasión fúngica de rápida progresión que puede causar la muerte y que es conocida por su alta morbilidad y mortalidad.

El ceftobiprol es un antibiótico intravenoso de amplio espectro de la clase de las cefalosporinas y que posee acción bactericida contra ciertas bacterias Gram positivas y Gram negativas, incluyendo el estafilococo áureo resistente a la meticilina y pseudomonas spp. Ceftobiprol está aprobado para la venta en 13 países europeos y varios países no europeos para el tratamiento de pacientes adultos con neumonía adquirida en la comunidad y neumonía hospitalaria, excluyendo neumonía asociada al ventilador mecánico. El ceftobiprol se encuentra comercialmente disponible en Alemania, Italia, el Reino Unido, Francia, Austria y Suiza.

Recordemos que la neumonía hospitalaria es una de las infecciones nosocomiales más frecuentes y ha demostrado ser una de las infecciones hospitalarias con mayor tasa de mortalidad. El estafilococo áureo resistente a la meticilina es una de las más frecuentes causas de neumonía hospitaliaria. La neumonía adquirida en la comunidad es una infección bacteriana frecuente, donde hasta el 60% de los pacientes requieren de admisión hospitalaria y uso de antibióticos intravenosos. La mejor práctica médica para dicha condición es la intervención empírica temprana con un antibiótico de amplio espectro apropiado. La creciente incidencia de bacterias resistentes a muchos de los antibióticos actuales es un factor de preocupación en la práctica médica.

Basilea Pharmaceutica Ltd. es una compañía biofarmacéutica que desarrolla productos dirigidos a tratar el problema de la creciente resistencia y la falta de respuesta terapéutica a los tratamientos actuales en las áreas de infecciones bacterianas, infecciones fúngicas y oncología. La compañía usa un sistema integrado de investigación, desarrollo y operaciones comerciales de su subsidiaria Basilea Pharmaceutica International Ltd. para descubrir, desarrollar y comercializar productos farmacéuticos innovadores para tratar la necesidad médica de pacientes con enfermedades serias y que amenazan la vida. Basilea Pharmaceutica Ltd. tiene su oficina central en Basilea, Suiza y cotiza en la bolsa de valores suiza SIX (SIX: BSLN). Información adicional sobre la compañía puede encontrarse en el sitio corporativo www.basilea.com

En tanto, Grupo Biotoscana (GBT) es un grupo biofarmacéutico que opera en región latinoamericana y se focaliza en segmentos de mercado de rápido crecimiento como oncología, hematología, trastornos genéticos de alta complejidad, enfermedades raras, enfermedades infecciosas, VIH y otros tratamientos de especialidad. Actualmente, GBT tiene presencia en 10 países latinoamericanos donde opera bajo sus compañías Biotoscana, United Medical y LKM. El sólido portafolio de GBT combina licencias de nivel internacional y productos propios con ventas anuales deUS$250 millones. GBT está controlada por la empresa global de capital privado Advent International, y tiene otros importantes accionistas como Essex Woodlands, además de una cantidad de inversores privados.

También le informó que ante una retadora coyuntura en los mercados internacionales y las finanzas públicas mexicanas, y dando continuidad a la tradición iniciada hace casi una década, LatinFinance abrió el foro de la 9ª. Cumbre de Infraestructura y Finanzas Sub-Nacionales en México, a llevarse a cabo los próximos días 22 y 23 de septiembre en el hotel MS Milenium de la ciudad de Monterrey: Un espacio especialmente diseñado y abierto para explorar y profundizar en los retos y oportunidades que enfrenta la agenda mexicana de infraestructura y financiamiento.

Con más de 200 participantes proyectados, la Cumbre de Infraestructura y Finanzas Sub-Nacionales se vuelve a erigir como un evento icónico en México, reuniendo a los más altos funcionarios de los sectores público y privado en los ámbitos de financiamiento de proyectos, desarrollo de infraestructura y finanzas sub-nacionales.

A través de paneles de discusión y talleres prácticos, con la participación de reconocidos ejecutivos y funcionarios, de la talla de Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León., y Abraham Zamora, director general de Banobras, se identificarán oportunidades clave para el desarrollo de la infraestructura necesaria para las diferentes latitudes de México, además de profundizar a detalle en las innovaciones en instrumentos y opciones de inversión más actuales y efectivas.

Los participantes de la Cumbre se vincularán con representantes gubernamentales de los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, así como con banqueros, inversionistas, abogados, consultores y ejecutivos de primer nivel, vía reuniones privadas 1-1, que les permitirá tener un sólido y exitoso networking.

El evento cuenta con el patrocinio y apoyo de las firmas más representativas y prestigiadas a nivel global y local, de la altura de Banorte, S&P Global Ratings, BlackRock Infrastructure, Fitch Ratings, Scotiabank, Santamarina & Steta, HR Ratings, Invex, Macquarie, entre otras; pero lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

