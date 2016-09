Fernando de la Mora, listo para celebrar las fiestas patrias en el Auditorio Nacional

El tenor interpretará de su repertorio los temas más representativos de nuestra nación, llevando al público a dar un verdadero grito de esperanza

Arturo Arellano

Ya es una tradición que el tenor mexicano Fernando de la Mora celebre El Grito de Independencia en el Auditorio Nacional con su espectáculo, llevando al público en un recorrido de emociones, que evocan a cada rincón de nuestro bello país. Este 2016 no será la excepción y el 15 de septiembre el Coloso de Reforma se bañará de notas, ritmos, danza y un verdadero grito, pero no de guerra, ni de Independencia lograda con violencia, sino de esperanza en nuestra cultura y en el amor por la patria.

Previo a este show, Fernando de la Mora concedió una entrevista a DIARIOIMAGEN, durante uno de sus últimos ensayos, en el que pudimos ser testigos de la magnificencia que representará este evento, obligatorio para los oídos y gargantas que se unen por el amor a una nación. “Vamos a celebrar cantándole a México, uniéndonos, abrazándonos, involucrándonos con el público, hay que celebrar, porque la música mexicana demuestra nuestra excelencia, porque nos hace sentir y vibrar con nuestras historias. Hay excelentes compositores en nuestra tierra y vamos a escuchar a muchos de ellos”. Y por supuesto a Juan Gabriel, del que recordó: “apenas le hicimos un homenaje musical en Bellas Artes y para este evento del Auditorio Nacional no lo olvidaremos, de hecho es uno de los platos fuertes, será justamente con temas del gran Divo de Juárez que vamos a cerrar este concierto antes de dar El Grito”.

Celebró que la música mexicana y en general la cultura de nuestro país son nuestra verdadera identidad: “no hay nada que nos respalde de mejor manera que nuestra cultura, nos ha permitido ser la cabeza y la punta de lanza, el representante cultural de toda Latinoamérica, con nuestra poesía, música, pintura, eso nos ha dado el respeto de todo el mundo, la maravilla del ingenio mexicano, eso hay que celebrarlo y aplaudirlo”.

Siendo ésta su séptima presentación de fiestas patrias en el Auditorio Nacional, ya podemos hablar de que se ha vuelto toda una tradición en la que según el tenor “se ha ido mejorando año con año, tenemos un repertorio que varía, con cosas que se quedan igual porque lo que funciona no tienes que cambiarlo, para sorprender no hay que cambiar, sino mejorar algunos detalles. Por ejemplo, hay ocho nuevos arreglos sinfónicos que se mandaron especialmente para el Auditorio Nacional, más diez canciones nuevas que nunca he cantado aquí, y el privilegio de sorprender a todo el público, incluso al que ya ha venido en años anteriores a celebrar con nosotros, porque hay familias que han venido desde 2009 y es para mí un desafío precioso hacerlos sentir orgullosos de su país, a través de la música”.

Entre sus favoritas, mencionó “los temas que tienen una exigencia vocal importante, que necesitan una voz educada para ser ejecutados, tal es el caso de ‘Júrame’, ‘Alma mía’, ‘Granada’, ‘No niegues que me quisiste’, todas creadas para cantantes tenores, son canciones infaltables en los conciertos. No obstante te van conquistando también el alma temas como ‘Amor eterno’ de Juan Gabriel, ‘Cuando vuelva a tu lado’ de María Grever, canciones que van tomando sentido en tu vida”.

Adelantó que además de las canciones típicas del repertorio musical mexicano, también dará cabida a temas inéditos, como “Corazón mexicano”, es una canción bien hecha, que emociona, autoría de Gerónimo Sada, me llena de orgullo poder cantarla, que mejor que acompañado del Mariachi Gama Mil”. Aseguró que además el concierto quedará grabado en video para después posiblemente ser puesto a la venta.

No descartó la posibilidad de llevar este espectáculo alguna vez al Grito de Independencia en el Zócalo. “A mí me encantaría estar ahí, creo que está bien que lleven a grupos como la Trakalosa, está bien, pero lo que no se vale es que sean solo grupos de ese calibre, porque debemos permitir que las antenas de percepción de la música de la gente se abran a muchos estilos y se den la oportunidad de gozar con ellos, que no gocen solo con un tipo de música, eso es lo que no debe ser. Ya presentamos “Il Pagliacci” en el Zócalo y en Iztapalapa, tuvimos más de 15 mil y 10 mil asistentes, respectivamente, en cada espacio, eso me permite demostrarle a los diputados, a los políticos, que la cultura también es popular, las cosas culturales le gustan a la gente, el pueblo se acerca y lo disfruta, talento hay y no nos queda más que seguir luchando por convencer a los gobernantes y que esa apuesta por la cultura sea cada vez más grande”.

El maestro Fernando de la Mora y su espléndida voz se cobijarán este 15 de septiembre en el escenario del Auditorio Nacional con la presencia de la Orquesta Sinfónica Mexicana, dirigida por el maestro Rodrigo Macías; Gonzalo Romero y su Quinteto; el Grupo Tlen-huicani de Veracruz y el arpa prodigiosa del maestro Alberto de la Rosa; el Trío Los Panchos, El Ballet Nacional de la maestra Nieves Paniagua y el Mariachi Gama Mil, llegando a ser más de 110 artistas en escena durante este recorrido de más de dos horas.