Raffa Valderrama refresca la música vernácula con “Agüita de limón”

El intérprete, que además es bailarín folklórico profesional, ofrece nuevo disco y con éste un show imperdible; este 15 de septiembre se presenta en Tlalnepantla

Arturo Arellano

Raffa Vaderrama es el único showman mexicano que canta y baila de manera profesional en un espectáculo meramente mexicano, actualmente se encuentra celebrando 35 años de carrera artistica con shows en vivo, pero tambien con el lanzamiento de un nuevo disco denominado “Agüita de limón”, con el cual incursiona en la musica de banda sinaloense por supuesto fusionada con el mariachi. Este 15 de septiembre el artista se presenta en la explanada del municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

Para dar más detalles al respecto, Valderrama visitó la redacción de DIARIO IMAGEN y en entrevista dijo: “los temas del disco fueron elegidos por mi director artistico, el maestro Lázaro Muñiz, todos de acuerdo a mi estilo, son temas dentro de géneros como la cumbia, ranchera, corridos y algunos otros dedicados a la mamá, esta vez incursionamos también en la música de banda sinaloense y lo diferente y curioso del proyecto es que todo se fusiona con el mariachi que yo he manejado siempre”. El disco se compone de seis temas tradicionales y cino inéditos, por lo que explicó que “a la música mexicana hay que renovarla, hay que traer frescura al repertorio para cautivar siempre a público nuevo, hay que apostar a lo nuevo no solo a lo tradicional”, aseguró.

Siendo un artista que ha tenido la oportunidad de cantar en el mismo escenario que los grandes como María de Lourdes, Juan Gabriel, Lucha Villa, Miguel Aceves Mejía, Rozenda Bernal, Estela Núñez y otros señaló: “recuerdo particularmente la oportunidad que tuve de compartir el escenario con Juan Gabriel en 1990, una experiencia única y ahora que el Divo de Juárez ya no está con nosotros, es algo que no podré olvidar nunca. También estuve con Lola Beltrán y Lucha Villa en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, de enseñanza me ha quedado que los grandes son humildes y debemos seguir ese ejemplo, me ha dado mucha experiencia para hacer shows masivos y sobre todo la oportunidad de pisar escenarios bien importantes como el Teatro de la Ciudad o el Centro Universitario Cultural”.

Como sello particular de su indentidad artistica señaló “lo que me distingue es que tengo dos herramientas de trabajo, una es mi voz y la otra mis pies, es decir que a través de mi canto y mudanza interpretó la música mexicana, ese es mi sello, canto y bailo al mismo tiempo sin sofocamiento y de manera profesional, bajo los preceptos de la danza tradicional, los pasos típicos de cada región, no es bailar por bailar”.

Celebró que los jóvenes se han estado fijando en su trabajo “lo veo a través de mis redes sociales, la gente que me sigue está entre los 25 y 45 años, esto quiere decir que mi trabajo no es viejo y ese es mi propósito dar la música mexicana en la forma más facil y entretenida posible porque de esa manera se capta al público joven, porque ya tengo al público de mi edad y al mayor pero el reto es que las nuevas generaciones se fijen en ti porque en ellos está el futuro de la música mexicana”, concluyó.