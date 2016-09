Libros para la vida de Editorial Urano

Patricia Correa

“Mindfulness. Libro de actividades para concentrarse”

de Gill Hasson / Gilly Lovegrove

Sello: Empresa Activa

Un libro de actividades, práctico para el estrés cotidiano.

Este libro de actividades de pequeño formato es ideal para llevar consigo y para ser aplicado en cualquier momento de estrés o cuando necesitamos relajarnos y concentrarnos en algún tema específico. Con actividades diseñadas especialmente para ayudar a nuestra mente a enfocarse de lo que le interesa y abstraerse de las distracciones innecesarias.

“Hora de partir”,

de Jodi Picoult Umbriel

narrativa

Una novela profundamente conmovedora, trepidante e inteligente

Alice Metcalf es una científica que ha dedicado parte de su vida a estudiar el duelo de los elefantes, ha realizado increíbles trabajos de investigación sobre los animales que ama. Su pasión por ellos no tiene límites. Un día, sin más, desaparece de forma misteriosa en un trágico accidente. Nadie sabe de ella y ha dejado sola a su hija Jenna. Durante más de una década, Jenna Metcalf no ha dejado de pensar en su madre, se niega a creer que la haya abandonado, la busca sin descanso en diferentes webs y portales de Internet al tiempo que lee detenidamente los viejos diarios de Alice, en los que espera encontrar alguna pista sobre su paradero. Desesperada por averiguar la verdad, Jenna consigue la ayuda de dos extraños aliados en su búsqueda: Serenity Jones, una vidente que alcanzó la fama localizando a personas desaparecidas, pero que ahora ha perdido la fe en sus dones, y Virgil Stanhope, un curtido detective privado que investigó el caso de Alice junto con la extraña muerte de una colega de la científica. Mientras los tres trabajan juntos para descubrir qué le ocurrió a Alice, empiezan a plantearse preguntas difíciles, lo que no imaginan es que las respuestas pueden ser terribles.

“El cartero de los Haikus”,

de Denis Thériault

Umbriel

Una novela original y poética, tanto por la prosa como por los haikus que contiene, con una trama muy bien hilada.

Hace cinco años que Bilodo es el cartero de una pequeña ciudad de Canadá y sólo ha faltado una vez a su trabajo para asistir al entierro de sus padres, muertos en un accidente de funicular… Y es que Bilodo es un hombre peculiar con algunas manías: cuenta los peldaños que sube a diario, que suman un millar y medio, y cree que, si subir escaleras fuese una modalidad olímpica, tendría la posibilidad de ocupar el podium. También es aficionado a la caligrafía y tiene una afición secreta: leer la correspondencia íntima que reparte como cartero.

Todas las noches, Bilodo abre las cartas con vapor, las copia y las clasifica por su contenido. De manera que el destinatario recibe el original con un día de retraso. Así fue cómo conoció a Ségolène. Una joven y guapa maestra que envía mensajes cortos a un tal Grandpré, un hombre barbudo y desmelenado al que Bilodo siempre ve ataviado con un kimono rojo. Los mensajes cortos de Ségolène, siempre de tres líneas, fascinan a Bilodo, sobre todo cuando se entera de que son haikus.

