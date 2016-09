Cayó “El Fugas”

Punto por punto Augusto Corro

Roberto Sánchez Ramírez “El Fugas”, fue recapturado por agentes de la Procuraduría de la Ciudad de México.

El delincuente se presentaba como comerciante michoacano, una vez que se hizo la cirugía plástica en la cara y se reimplantó pelo.

No le funcionó el intento de cambiar su imagen, sus rasgos más sobresalientes de su rostro no se alteraron. A pesar de la cirugía, la nariz no se le modificó, tampoco dejarse el bigote.

La reaprehensión del secuestrador ocurrió cuando salía de un motel en Tlalnepantla, donde tenía su centro de actividades.

A Sánchez Ramírez le colocaron el sobrenombre de “El Fugas”, porque hasta en cuatro ocasiones logró escaparse de las cárceles.

La última vez, él y otro recluso, Agustín Miranda Orozco, burlaron la vigilancia del Reclusorio Oriente, para abandonar el lugar sin mayores problemas.

Los mencionados plagiarios huyeron de la prisión el 30 de mayo pasado. Miranda Orozco fue recapturado el 14 de junio. Sólo faltaba detener al más peligroso.

Los investigadores siguieron el rastro del delincuente, a través de su círculo familiar más íntimo, en este caso, su pareja sentimental jugó un papel importante, pues era quien lo veía y le suministraba recursos económicos para su comida y hospedaje.

Una vez localizado “El Fugas”, se procedió a su reaprehensión. Opuso resistencia. Utilizó su pistola calibre .25 para disparar contra los agentes, quienes respondieron la agresión y lo lesionaron en la pierna izquierda.

El secuestrador se rindió y lo llevaron a un hospital y luego lo ingresaron en el Reclusorio Norte, de donde escapó.

La Procuraduría informó que “El Fugas” tenía en su poder licencias para conducir y papeles con los siguientes nombres: Roberto Sánchez Ramírez, Miguel Márquez Montes, Roberto Sánchez Ramos o Roberto Daniel Sánchez.

De acuerdo con sus antecedentes penales, Roberto Sánchez Ramírez formaba parte de una banda de secuestradores en Izcalli, encabezada por su padre, Alfonso Sánchez Enríquez, preso desde el 2000.

También fueron encarcelados su hermano Alfonso y sus hermanas Josefina y Concepción. A la familia criminal, las autoridades federales la vincularon con seis secuestros entre 1998 y 2012; la Procuraduría capitalina la vinculó con otros tres entre 2000 y 2013.

OTRA CAPTURA

IMPORTANTE

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) informó de la detención de Claudia Elena Laborín Archuleta, esposa del narcotraficante Héctor Beltrán Leyva “El H”.

Catalogada como uno de los personajes más importantes del crimen organizado, ella “La Señora”, también fue señalada como una de las principales generadoras de la violencia en Acapulco, Guerrero.

De ser cierto lo anterior, quizás termine la ola de violencia que sacude al puerto. Claudia Elena fue capturada en Sonora, donde tenía su base de operaciones.

A Laborín Archuleta se le investigaba desde hace un año y parte de su banda fue capturada en julio pasado. A los delincuentes les aseguraron diversos inmuebles, vehículos y documentos.

“El H”, esposo de “La Señora”, fue aprehendido por militares el 1 de octubre de 2014 en Guanajuato.

Los cárteles de la droga desataron una guerra cruenta por la plaza que tiene aterrorizados a los guerrerenses. La violencia, desafortunadamente, se extendió por todo el estado.

SUPLENTES DE LUJO

Debido a su pulmonía y al reposo obligado, Hillary Clinton fue auxiliada por dos suplentes de lujo en actos de campaña.

El presidente Barack Obama y Bill Clinton entraron al quite. Ambos suplieron a la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos (EU).

El martes, en Pensilvania el primer mandatario participó directamente en la campaña dijo que su ex secretaria de Estado “ha sido sometida a más escrutinio, y a más críticas injustas que cualquiera”.

Por su parte, el ex presidente Bill Clinton también sustituyó a su esposa en actos de recaudación de fondos. Declaró que Hillary raramente se enferma.

Hillary se recupera satisfactoriamente de su pulmonía y es posible que hoy jueves reanude su campaña política. Barack Obama ensalzó la fortaleza de la candidata al expresar lo siguiente: “No se rinde”, “no se detiene”.

Por otra parte, el candidato republicano, Donald Trump sigue en problemas con la justicia; pues las autoridades de Nueva York investigan si las donaciones de su Fundación Donald J. Trump cumplen con lo que exige la ley.

Un periodista de “The Washington Post “reveló que mientras Trump “presume haber donado “decenas de millones de dólares” a la caridad, la mayoría de esos pagos no procedían de su propio bolsillo.

En fin, el escándalo de Trump no es nuevo pero seguramente le afectará su imagen en la recta final de la campaña. Por lo pronto tendrá que convencer de la transparencia en el uso de donaciones de su fundación.

aco2742@hotmail.com