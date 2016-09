En defensa del presupuesto

La diputación perredista capitalina formó un frente común en defensa del presupuesto para la Ciudad de México e incluye el Fondo de Capitalidad, lo cual es considerado como “castigo” y un claro mensaje político a las aspiraciones presidenciales del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien se encuentra ocupado en sus recorridos por el país y otras naciones promoviendo sus obras y programas.

Sin embargo, el virtual candidato presidencial del PRD considera que son varios los mensajes que le ha enviado el gobierno federal por la vía del recorte presupuestal y por el rechazo a sus programas de vialidad, como es el caso de los verificentros, que fueron cuestionados por la Profepa en su momento, y cuyo reclamo hizo al mismo Presidente Peña Nieto.

El asunto, fue señalado por el mismo Jefe del Ejecutivo federal, no es un asunto personal ni tiene nada que ver con un posible ataque al gobierno capitalino.

No obstante, los asambleístas encabezados por el dirigente, Raúl Flores, han hecho un llamado al resto de los partidos para sumar fuerzas y enfrentar lo que consideran una nueva agresión a la CDMX al no considerar al Fondo de Capitalidad ni incluir en el presupuesto las obras del Metro, entre otros rubros, lo cual deja en la indefensión no sólo al gobierno, sino a los habitantes de la capital de la República, por lo que el frente busca reivindicar a la administración de Mancera.

Desde luego que la lucha no debe ser por la capital del país; otros sectores productivos y de interés social también han sido afectados y nada tienen que ver con diferencias personales entre personajes de la administración federal o capitalina; tampoco si la sonrisa del titular de Hacienda, José Antonio Meade, es buena o es de desfachatez; se trata nada menos que del rumbo de la nación y el frente debe ser amplio, y no sólo corresponde a los perredistas, sino a todos los mexicanos.

Ratifican nombramientos

El Senado de la República ratificó los nombramientos de Vanessa Rubio Márquez, como subsecretaria de Hacienda y Crédito Público y de Osvaldo Santín Quiroz, como Jefe del Servicio de Administración Tributaria, ambos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)…La secretaria de Gobierno de la ciudad de México, Patricia Mercado, asegura que llegó a un acuerdo con la disidencia magisterial para que desalojaran la plaza de La Ciudadela pues irán por otras vías en sus protestas, ya no del plantón, en las mismas condiciones se encuentran los maestros de Oaxaca, que ofrecen volver a las aulas, lo que significa que las mesas de negociación fueron positivas y por eso se recompensó a Luis Enrique Miranda con Sedesol…Increíble que Manlio Fabio Beltrones haya condicionado aceptar la titularidad de Sedesol y entrado y salido por la puerta de atrás de Los Pinos.

Simple y sencillamente no tiene por qué hacerlo; tiene prestigio y dignidad como para hacer cosas que no van con su estatura política ni con su experiencia en el servicio público…Hugo Félix Clímaco, representante del gobierno de Oaxaca en la ciudad de México y enlace del gobernador Gabino Cué con la CONAGO, presidió la ceremonia conmemorativa de las fiestas patrias en el Ángel de la Independencia e indicó que la transición gubernamental en marcha será tersa el 1 de diciembre como demostración de la fortaleza de las instituciones; indicó también que Oaxaca es clave a nivel nacional para apuntalar la reforma educativa en marcha…

