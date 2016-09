Matrimonios, todos parejos

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

No hay incendio como la pasión: no hay ningún mal como el odio.

Buda (563 AC-486 AC) Fundador del budismo.

En ningún momento, la mayoría de la sociedad estará en contra de los contratos civiles para proteger los derechos de las parejas de seres humanos que deseen unir sus vidas, su patrimonio y sus prestaciones laborales y sociales. Son derechos para todos.

Sin embargo, en las propuestas hechas por los políticos para convertir las uniones homosexuales como “matrimonios”, simplemente conlleva divisiones sociales que no existían hasta la intervención de los políticos.

En México, estimado lector, a diferencia de otros países, no se registraban acciones violentas o discriminatorias contra esa comunidad. Decisiones de políticos, de crear “los matrimonios igualitarios”, un eufemismo, se convierten en explosivos y divide a la comunidad.

Por ello, es recomendable que la clase política elimine la palabra matrimonio de las leyes civiles, tanto para los heterosexuales como a las CLGT. Al final de cuentas, en materia civil se trata de un contrato marcado por el artículo 146 del Código Civil del DF y establecido en los códigos civiles de todos los estados de la República.

“Matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el juez del Registro Civil y con las formalidades que estipule el presente Código”.

Para evitar problemas en la sociedad, bautizamos a esa suma de voluntades con el nombre de “Contrato de Asociación Igualitaria”. Al no mencionar la palabra “matrimonio” los grupos religiosos no se sentirán aludidos, ni los laicos se sentirán discriminados por la falta de esa palabra en el ámbito civil. Es más, hasta podrían entrar las uniones polígamas, ya que estamos entrados en gastos.

En las uniones religiosas, de acuerdo a sus reglas e incluso leyes, pueden ponerle el nombre que quieran. Ahí no hay limitaciones.

Por ello, la libertad de credo está protegida por la Constitución Mexicana. En el estado laico, no es necesario tener expresiones religiosas para definir a todos y cada uno de los contratos. Así que la palabra matrimonio en las leyes civiles es innecesaria. Pueden poner cualquier otra referencia literaria o eufemística y se acabó el pleito.

En materia de la adopción, independientemente de si lo hacen parejas heterosexuales o homosexuales, debe analizarse a fondo, ya que el Estado deja en adopción a un niño y luego lo abandona. Ojalá y aprendan de otras sociedades en donde el niño es protegido, como acciones de Estado y de gobierno; el futuro de la nación. En México sólo es abandono con un disfraz de proteccionismo demagógico.

PODEROSOS CABALLEROS.- Lorena Martínez, ex candidata del PRI al gobierno de Aguascalientes, está desesperada por bajar de la gubernatura al panista Martín Orozco. Incluso, acudió ante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para pedirle ayuda e influyera en los tribunales electorales para acusar a la Iglesia católica, especialmente al obispo de esa localidad, José María de la Torre, de haber intervenido en favor de Martín Orozco. Para presionar a Osorio, ella difundió una grabación en la que le pide a Osorio su intervención. Vaya acto desesperado, ya que un estudiante de primer semestre de derecho sabe que la autoridad que define los procesos electorales el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no Gobernación. ¿Y así quiere ser gobernadora? *** La Maison Louis Vuitton se prepara para explorar un nuevo territorio: el del perfume. Aunque sin precedentes y firmemente anclado a la historia de la casa, los perfumes no es territorio inexplorado. El fabricante de baúles por los neceseres para artículos de belleza, los frascos para viaje y fragancias marcadas por Louis Vuitton que fueron creadas a lo largo del siglo XX. La Maison Louis Vuitton en su taller creativo en el corazón de Grasse, en la región de Provence, en Francia, inspiró a Jacques Cavallier Belletrud para inventar una infusión que lanzará al mercado internacional antes de fin de año.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.- Como empresa líder en Nutrición y Bienestar, Nestlé, que en México preside Marcelo Melchior, invierte cada año más de 50 millones de pesos en educación médica continua, dirigida a los profesionales de la salud en México. Este año Nestlé auspicia también a 500 profesionales de la salud, a través del otorgamiento de 500 becas en línea de la E-PRONADEMEG, un diplomado de tercera generación en medicina general, que permite al doctor mantenerse a la vanguardia en diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y prevención.

vsanchezb@gmail.com

Twitter:@vsanchezbano

Facebook: vsanchezbano