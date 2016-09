Nadia orquesta los clásicos en Bésame mucho

La cantante promete un beso en cada tema de su nuevo disco, mismo que será lanzado el próximo 11 de noviembre

Arturo Arellano

Son 14 años de trayectoria profesional para la bella cantante oaxaqueña Nadia, quien se encuentra de plácemes promocionando Bésame mucho, primer sencillo que además da nombre a su más reciente disco, el cual será lanzado el próximo 11 de noviembre.

Mientras tanto, el sencillo de este tema, icónico del repertorio tradicional mexicano y autoría de Consuelo Velázquez, ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales al más puro estilo de Nadia. El disco fue producido por “Chacho” Gaytán y está cargado de arreglos de orquesta, big band y sonidos latinos, por supuesto, manteniendo el sabor a México.

En conferencia de prensa, Nadia platicó al respecto: “es un disco que venía cocinando desde hace tiempo, son canciones que no me resistí a cantar, todas ellas me enamoran y me encantan, entiendo que son canciones que han interpretado figuras de la música, en el caso de Bésame mucho hasta internacionales, Nat King Cole, los mismos Beatles, es un tema maravilloso, pero me atrevo a decir que con la ayuda de “Chacho” Gaytán logramos algo diferente, y ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales; empieza como algo muy clásico, piano y voz, pero después entra la orquesta, con los sonidos de big band y terminamos con algo latino, fresco, rico para bailar”.

“Es un disco que siento como un hijito del show ‘Águila o Soul’ que presentamos en el Teatro Metropólitan, que fue donde se nos ocurrió hacerlo, está orquestado en un ambiente que no había cantado antes, pero sin perder ese sabor a México, elegí Bésame mucho como nombre del disco, porque efectivamente van a encontrar un beso en cada canción, Me nace del corazón, Amorcito corazón, Júrame, todas traen un beso escondido, que si lo buscan y escudriñan las letras y las disfrutan en sus casas seguro los van a encontrar”. Refirió como su tema favorito Frenesí, que según sus palabras “es un tema que literalmente te abraza y te besa, a mí particularmente siempre me ha gustado y de este disco es mi favorito, me exigió mucho y lo disfruto para cantar”.

Adelantó que el disco Bésame mucho lo estará promocioando por diferentes partes de la República Mexicana. “Soy admiradora del teatro musical, ustedes ya me vieron en ‘Si nos dejan, el musical’ y eso fue una influencia para inspirar mi nuevo show, del que hice un guión que se desarrolla junto con las canciones. De hecho, aparte de mis bailarines y el mariachi en vivo, me acompaña un actor de teatro musical, que es el que me ayuda a narrar la historia, hacemos un recorrido por todo México con sus canciones, hay luces, cambios de vestuario, efectos especiales”. En lo que se refiere a su fecha del pasado 17 de septiembre en el Lunario, aclaró que quedó cancelada y será el 2 de octubre, pero en el Teatro San Benito de Cuautitlán Itzcalli: “es un lugar más grande en el que podremos realizar el show como fue planeado, con toda la producción”.

Finalmente, adelantó que el siguiente disco, después de Bésame mucho, sería uno de canciones inéditas, “estoy componiendo de todo, soy una persona melómana, obviamente música regional mexicana, rancheras, baladas, pero también jazz y otros géneros que ya les contaré cuando llegue ese momento”.

El disco Bésame mucho estará a la venta el 11 de noviembre próximo y el sencillo ya se puede escuchar en las plataformas digitales.