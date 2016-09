Vadhir Derbez presenta su EP

Aunque no dejará de actuar, quiere brillar en el canto por sí mismo y sin el apoyo económico de su padre, Eugenio Derbez

Asael Grande

Artista mexicano de 25 años, hijo del comediante Eugenio Derbez, a pesar de llevar una trayectoria de casi dos décadas en el mundo de la actuación, uno de los sueños de Vadhir siempre había sido encontrar un lugar en la música pop mexicana y en este 2016 por fin llegó su momento con el lanzamiento de su primer EP, que tiene como primer sencillo el tema Te olvidé, que mezcla sonidos pop actuales con los de los 90.

En conferencia de prensa realizada en una plaza comercial, en donde ofreció un showcase a sus fans, Vadhir, quien promociona su EP de cuatro canciones, comentó: “estoy muy emocionado, es una nueva faceta, es algo que me apasiona desde muy chiquito, pero nunca lo pensé como carrera, y me encanta ver cómo ese sueño ha ido creciendo poco a poco, y ver mis canciones ya realizadas, me llena de emoción, no estoy dejando la actuación para nada, voy a seguir haciendo eso, el plan es que se logre balancear esos dos mundos, que de una u otra manera van de la mano, estoy tratando de meter también canciones en proyectos de series, en películas, es muy interesante, al final es increíble la respuesta que he tenido, tanto de productores como de público, y lo mucho que han aceptado este proyecto, no trato de separar la actuación del canto, me encanta vivir esta experiencia”.

Respecto a cómo trabajó sus canciones, Vadhir dijo que “en este disco tengo autoría en todas las canciones, compuse con dos personas más, estuve involucrado en todo el proceso del disco, es algo que me encantó, estuve desde que se hizo a maqueta, las melodías, las letras de las canciones, toco el piano y la guitarra, es una producción bien hecha, muy completa, mi productor, Jan Toussaint tiene muy buen oído, sabíamos el camino que queríamos tomar, los supo dejar justo, y al mostrárselo a mi familia estaban muy sorprendidos, estaban felices, encantados de verme, no en mi zona de confort, sigo buscando expandir mi carrera, me encanta tener una familia que me apoye y que me sepa guiar”.

Vadhir será el invitado especial en la gira de Carlos Rivera: “cuando le abres a alguien, esperas que todos esos fans que él tiene, vean tu trabajo, esa exposición es agarrar tablas, simplemente espero vivir esta gran experiencia, que a la gente le guste este producto musical que estamos presentando, hemos estado en ensayos con mis músicos, estoy en la etapa más ocupada de mi vida, estoy al mismo tiempo en una serie, es complicado, pero se está logrando, está muy padre”, finalizó.

El primer EP de Vadhir Derbez, incluye las canciones: Te olvidé, Me haces sentir, Dime y En ti.