Carlos Sadness llega a México con un éxito total

Agota las localidades de los tres conciertos que dará en el Lunario

Empezó hace 10 años publicando canciones en Internet, fue cambiando el hip-hop por estructuras cercanas al indie y al folk, y con ello ahora lanza La idea salvaje

Asael Grande

Cantante, compositor e ilustrador hipercreativo español, Carlos Sadness es capaz de resucitar a un muerto con uno de sus electrizantes conciertos. Empezó hace ya 10 años publicando canciones en Internet con el sobrenombre Shinoflow y poco a poco fue cambiando el hip-hop por estructuras más cercanas al indie y al folk, pero siempre con ese punto contagioso y bailable que se metió en todas las casas, gracias a un sonado anuncio de televisión.

Ahora presenta su trabajo por primera vez en nuestro país, una obra sobre la transición de la noche al día y con una fusión cada vez más orgánica entre elementos electrónicos y naturales, como las percusiones tribales: La idea salvaje: “es un sueño para muchos artistas españoles estar en México, me hubiera gustado venir antes, pero a pesar de que yo tenía feedback en las redes sociales de gente que quería que viniera, era muy difícil transmitirlo a promotores o a managers y pensamos que me iba a ir bien aquí, así que estoy muy contento con el recibimiento que he tenido en México”, dijo el músico en conferencia de prensa

Con tres presentaciones el 5, 6 y 8 de octubre en el Lunario del Auditorio Nacional, Sadness comentó que “lo importante era venir y hacer el concierto en el Lunario, y llenarlo, era como parte del juego, no tendré invitados especiales, pero sí me gustaría invitar a gente de muchos otros grupos de aquí, mi idea es hacer un show que compense los muchos años de no haber venido a México, haré un show de dos horas de duración”.

Después de tocar en los festivales más importantes y de realizar una gira llena de soldouts, Sadness publica su segundo disco La idea salvaje, situándose entre los 12 artistas indies con más reproducciones en streaming, con más presencia en los festivales y con más seguidores en redes sociales.

A la par de esto, Carlos Sadness lanzará este año su libro de ilustraciones Anatomías íntimas, se trata de un libro de textos ilustrados que viaja a la intimidad del autor y describe la anatomía de muchos de sus recuerdos: “es un libro de ilustraciones, surgió la propuesta a través de una editorial, es algo que durante muchos años me ha gustado hacer, me entusiasmó la idea, llevo un año trabajando en ilustraciones y en historias, es un libro que saldrá en España, y que estamos pensando en traer aquí en México, al final es otro lado de la creatividad que me parece también muy personal, muy a la par de mi disco, es una manera muy distinta de conectar con la gente”.