Eliseo Robles Jr. cautiva con Ni volviendo a nacer

El cantante ofrece un estilo norteño, pero diferente a su herencia familiar

Arturo Arellano

Eliseo Robles Jr. cumple poco más de dos años dedicado de lleno a la música y lo celebra con el lanzamiento de su primer sencillo Ni volviendo a nacer, que se desprende de su primer material discográfico ya disponible en plataformas digitales y próximamente en formato físico a finales del mes de septiembre.

Eliseo promete un estilo original para distinguirse por sí mismo dentro de la escena norteña, por supuesto sin renegar tampoco de su herencia musical.

Para dar más detalles al respecto, el joven cantante y compositor visitó la redacción de DIARIOIMAGEN y en entrevista declaró: “Las cosas empiezan difíciles, pero luego del esfuerzo, cosechas todo lo que sembraste. Me siento feliz porque en el norte estamos en los primeros lugares de la radio, en Monterrey que es la capital grupera” dijo y a dos meses de lanzar su segundo sencillo, continúa en la promoción del primero que es Ni volviendo a nacer del que comentó “Hicimos el video y a los dos días ya tenía veinte mil views, ahora a tres semanas ya estamos llegando a las 90 mil, estoy muy contento. Ha sido mucho trabajo, pero el video ya está en Bandamax, en Telemundo, Televisa, las cosas van bien”, aseguró el cantante.

Si bien el auge dentro de la música regional mexicana está siendo tomado por la banda, se dijo comprometido a luchar por el lugar que merece la música norteña. “Con el boom de la banda, han hecho a un lado a la norteña, nosotros luchamos por posicionar bien lo que es la música norteña, ya vengo con ese género en la sangre, mi papá es cantante de norteña desde hace cuarenta años, por supuesto que lo traigo de familia”, reconoció, pero comentó que el nombre y apellido no son una carga sino un impulso “Ya es algo que está controlado, al principio si tuve muchas comparaciones, pero ahora ya la gente empieza a notar que cada uno, tanto mi padre como yo, tenemos estilos diferentes para cantar, cada uno su público, su gusto y su voz”.

Apuntó que el disco tendrá un contenido versátil en cuestión de temáticas “Me gusta el amor y el desamor, sobre todo el segundo, se me hace intenso y me encanta cantarlo. No obstante el sencillo Ni volviendo a nacer es un tema muy fuerte. Lo que no me gusta son los corridos, al menos no para personas nocivas, si lo llego a hacer sería para un personaje de la cultura mexicana que deje algo positivo al país o para una lugar bonito, una ciudad, cantarle a mí país y su gente que lo cuida, no a quienes lo perjudican”, señaló.

Así pues, el disco se compone de seis canciones composición de Salomón Robles, dos de Juan Diego Sandoval, dos covers de Eliseo Robles padre y dos más autoría de Robles Jr. “Los temas que hago de mi papá son en un corte más pop, a mi estilo, si es norteño pero más fresco. Mis canciones en el disco son Estoy a punto, que es un tema de corte muy romántico e Irrepetible, que es más para estar tomando una copa con tu pareja, más cachondo.

Es un disco muy completo. La mayor parte de los temas de este disco ya están disponibles en plataformas digitales, mientras que el formato físico con todos los temas saldrá a finales del mes de septiembre.