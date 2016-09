Game of Thrones y Veep triunfan en la 68ª entrega de los Premios Emmy

Las series de HBO ganan por segundo año consecutivo los reconocimientos más importantes de la gala

Las series originales de HBO se llevaron los reconocimientos más altos de programación en la 68ª entrega de los Premios Emmy. Sumados al premio de ‘Mejor serie dramática’, la producción original de HBO Game of Thrones se llevó 12 premios, más que cualquier otra serie, convirtiéndola así en la serie dramática más premiada en la historia de los premios Emmy, con 38 premios ganados a lo largo de sus seis temporadas. La serie de comedia Veep, por su parte se llevó 3 premios, incluyendo mejor serie de comedia y en su quinta victoria consecutiva, mejor actriz principal en serie de comedia para Julia Louis-Dreyfus.

En total, HBO recibió 22 premios Primetime Emmys este año, sobrepasando cualquier otro canal por quinceavo año consecutivo, con reconocimientos que incluyen: Doce Emmys para la exitosa serie dramática Game of Thrones, entre los que destacan: Mejor serie dramática por segundo año consecutivo, Mejor guión de serie dramática (David Benioff y D.B. Weiss); Mejor dirección de serie dramática (Miguel Sapochnik para “Battle of the Bastards”); y Mejor reparto en serie dramática.

Tres Emmys para la comedia original Veep: Mejor serie de comedia, Mejor actriz principal en serie de comedia (Julia Louis-Dreyfus) y Mejor reparto en serie de comedia.

Tres Emmys para la serie Last Week Tonight with John Oliver: Mejor programa de variedad Talk Show, Mejor edición de imagen para un programa de variedad y Mejor guión para un programa de variedad.

Un Emmy para la serie original Girls: Mejor actor invitado en una serie de comedia (Peter Scolari).

Un Emmy para la serie documental Vice: Fighting ISIS: Mejor mezcla de sonido para una serie de no ficción.

Un Emmy para la serie Project Greenlight: Mejor edición de imagen para una serie de realidad no estructurada.

Y por último pero no menos importante un Emmy para el documental Jim: The James Foley Story: Mérito excepcional en la realización de documentales.

El anuncio de los ganadores de los premios primetime Emmys se realizó el domingo 18 de septiembre en vivo desde Los Ángeles, EU.