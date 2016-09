Narro Robles: acataremos el recorte a sector salud

Le bajan más de 10 mil mdp

Ante el ajuste de más de 10 mil millones de pesos al sector salud, José Narro Robles, dijo que respetará la decisión del gobierno del que forma parte y no emprenderá ningún tipo de defensa de los recursos en la Cámara de Diputados, pues “entiendo las dificultades que se tienen en las finanzas públicas”.

“No voy a emprender ninguna acción, no me toca, formo parte de un gobierno, entiendo las restricciones y claramente lo digo, no acudiré a la Cámara baja”, respondió el secretario de Salud.

En conferencia de prensa conjunta tras inaugurar con su homóloga en Dinamarca, Sophie Lohde el Foro de Cooperación Dinamarca-México para el fortalecimiento de la atención primaria en salud, Narro Robles externó su deber de responsabilidad frente a las condiciones del presupuesto.

Dijo estar “absolutamente comprometido con la política gubernamental, formo parte de un gobierno, orgullosamente lo digo y entiendo las dificultades que se tienen en las finanzas públicas”.

En materia de salud, dijo, conviene ver la historia y la historia de 2000 a 2016 es que el presupuesto de la Secretaría de Salud y de los servicios de salud se multiplicó 6.2 veces. Ha habido momentos en los que ha habido mejores condiciones presupuestales, pero “éste es un momento difícil y tenemos que hacer un gran esfuerzo”.

Y hoy, remarcó Narro Robles, el presupuesto está en manos del Congreso.

México y Dinamarca

intercambian experiencias

Por otra parte, México y Dinamarca pusieron en marcha el Acuerdo Específico de Cooperación para fortalecer la atención primaria a través del apoyo a la implementación del Modelo Integral en Salud.

“Vamos a desarrollar varias acciones dentro de este primer nivel de atención, conocernos, conocer el sistema”, ya ha estado una delegación de México en Dinamarca y viceversa, y vamos a seguir con ese intercambio, señaló el secretario de Salud, José Narro Robles.

En conferencia conjunta con la ministra de Salud de Dinamarca, Sophie Lohde Jacobsen, el funcionario mexicano explicó que con este intercambio, México analizará el tema de la comunicación que realiza el país europeo.

“Vamos a aprender y vamos a analizar las condiciones en las que se desarrollan programas de comunicación a la población en el caso de Dinamarca, y vamos a mostrar lo que nosotros hacemos”, anotó.

Adelantó que también se revisarán los programas de telemedicina, bases de datos y tecnología en el primer nivel de atención, en particular con el caso de la diabetes, así como programas de formación de trabajadores de la salud, médicos y no médicos.

Para ello, ya trabajan en conjunto una universidad en Dinamarca con el IMSS y el ISSSTE. “Van a quedar cosas concretas, es firma, foto, pero muchas acciones también”, aseguró el secretario de Salud.

