Roger Waters cantará en el Zócalo capitalino

Interpretará temas de los mejores discos del grupo Pink Floyd

El cantante británico Roger Waters ofrecerá un concierto gratuito el 1 de octubre próximo en el Zócalo de la Ciudad de México, donde interpretará temas de los mejores discos del grupo Pink Floyd.

La noticia fue confirmada por el cantante mediante sus redes sociales al subir un poster promocional con la fecha del espectáculo y la leyenda de que será una presentación gratuita que dará inicio a las 20:00 horas de México.

Waters, uno de los fundadores de Pink Floyd, ofrecerá además en México dos conciertos más, previstos a realizarse los días 28 y 29 de septiembre en el Foro Sol, citas en las que realizará un repaso por materiales discrográficos de Pink Floyd, como “The wall”, “Animals”, “Wish You Were Here” y “Dark Side of the Moon”.

Además, el británico también estará en la Cineteca Nacional para la premiere del documental “The Occupation of the American Mind”, que tendrá lugar el 30 de septiembre próximo y cuyas entradas ya se encuentran agotadas.