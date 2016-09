Siddhartha presentará “Únicos” en el Plaza Condesa

El nuevo disco estará disponible a partir del 23 de septiembre, mientras que su show para presentarlo en vivo será el 6 de noviembre

Arturo Arellano

“Mis canciones son para interiorizar” asegura Siddhartha en conferencia de prensa, quien sabedor de su estilo propone “Únicos” un nuevo disco cargado de letras profundas bañadas en un sonido maduro, lo anterior producto de la experiencia adquirida en los más de 300 shows que ha ofrecido a lo largo de la República Mexicana.

El artista se dará el lujo de presentarlo en vivo el próximo 6 de noviembre en el Plaza Condesa, donde promete un espectáculo para fans pero también para quienes se quieran sumar a su séquito de seguidores.

“El disco pasado lo lanzamos muy cercano a la fecha de la presentación en el Teatro Metropólitan, pero ahora quisimos darle más tiempo a la gente de escucharlo, un mes y cachito, para que digieran las canciones, las aprendan y vengan a cantarlas. El show usualmente se enfoca en el disco y éste no será la excepción, por supuesto también haremos un resumen del resto de mi trabajo. Quisimos cambiar la cuestión visual y no tenemos detalles de invitados especiales, porque quisiera que elprotagonismo del concierto lo tenga el álbum, se presta para ello y para darle vida a temas que hace mucho tiempo no tocamos”.

Aseguró que los diez temas que componen el disco “debían estar presentes, la vez pasada que saqué disco excluí dos temas, pero ahora lo que compuse es lo que está en el disco, no tiene rellenos, ni tampoco quitamos nada, entonces merece su espacio, como la gente merece respeto. Creo que mi público es uno que sí escucha los discos, que los escudriña, se leen el libro completo, no soló un capítulo y así lo pienso yo a la hora de crear, hacer un trabajo con inicio, desarrollo, desenlace, musical y líricamente, es importante por eso tocarlo completo”.

Describió también el proceso que llevó el disco de su creación a su lanzamiento “primero fue la etapa de creación, gestación, composicisión, que fue en la playa, por ello hay un poco de esa energía. Fluyó mucho, luego las composiciones las grabé en Nueva York y después terminé en Guadalajara, en un estudio que acabo de inaugurar para luego mezclarlo en Los Ángeles y masterizarlo en Francia, tuvo muchas etapas y lugares el disco, lo cual lo enriqueció y le dio muchos ánimos”.

Aseguró que sus canciones son para interiorizar “hay artistas para todo, hay a quienes se les da manifestar su crítica o inconformidad hacia algo con música, pero a mí no se me da tanto, la música que yo hago pretende lo contrario, más bien para interiorizar, no para refrescar los problemas que existen en el mundo, en el abanico de posibilidades que hay mi música tiene mucho más que ver con el individuo que con la sociedad completa. No digo que no pueda suceder que en algun momento haga un tema que hable de lo que pasa en el mundo pero de momento ésta es mi manera de componer, este disco es más una biografia personal de lo que me ha pasado en los últimos dos años y probablemente son cosas con las que mucha gente se puede identificar”, concluyó.

El disco de Siddhartha estará disponible a la venta tanto en formato físico como digital a partir del 23 de septiembre próximo, para que la gente lo tenga más identificado al momento de su presentación en vivo el 6 de noviembre en el Plaza Condesa.