Tren a Marte, una noche de oldies

Con nueve años de trayectoria, la agrupación presentó su disco Karma para el alma en el Lunario del Auditorio Nacional

Asael Grande

La banda mexicana de pop rock, Tren a Marte, formada en 2007 por los hermanos Alan y Edgar García, presentó en el Lunario del Auditorio Nacional, su nuevo material inédito, titulado Karma para el alma, álbum de 10 temas que muestra la evolución y madurez sonora de la agrupación, misma que demostraron en lo que fue una noche en concierto lleno de invitados especiales, y de canciones que recordaron los viejos Oldies Songs.

El disco que presentó la banda integrada por Alan García (guitarra acústica, vocales), Edgar García (guitarra acústica, vocales), Christian Carrillo “Titi” (batería), y Allan Fuentes “Árbol” (bajo), está producido y dirigido musicalmente por Orlando Rodríguez Di Pietro. El disco cuenta con la colaboración de Horacio “Marciano” Cantero, líder de la Agrupación “Enanitos Verdes” (Canción No. 7 “Tan solo un instante”).

La velada rockera comenzó con el cantante Mauro Muñoz, como invitado abridor, quien le puso sabor a la noche con sus canciones, para darle paso a Tren a Marte, quien presentó su nuevo disco, el cual debutó #2 en Itunes México, y ha recibido excelentes críticas, tanto de los fans como de personas de renombre del medio artístico.

Canciones como Hagámonos viejos, Karma para el alma, Bésame, No puedo sacarte de mi mente, Mi gran decepción, Fuiste mía, Tan sólo un instante, Feliz, Entre luces y Seré tú, fueron parte del repertorio del concierto. Acompañados de una sección de metales y saxofones, Tren a Marte rindió homenaje a James Brown con su tema I Feel Good, a Ray Charles con Hit The Road Jack, y a Queen con We Will Rock You, I Want to Break Free, y Bohemian Rhapsody, al tiempo que se proyectaban imágenes de estos grandes del rock, en una pantalla central.

Entre los invitados especiales de Tren a Marte, subieron al escenario Pantufla, Juan Solo, y Nora.

Los oldies hits no dejaron de sonar con las interpretaciones de When a Man Loves a Woman, Stand by Me y September.

Sin duda, una gran noche de Tren a Marte, en donde todos los viajeros fueron parte de la calidad musical de cada uno de los integrantes, con buena música que fue el ingrediente primordial de la noche, además del talento y carisma que tanto caracteriza a Tren a Marte, en su noche de oldies.