Al ser amenazado con desaparecer, el Foro Shakespeare busca nuevo espacio

El recinto cultural dirigido por Itari Marta y apoyado por Bruno Bichir puede ser reubicado en Parque Cholula, pero de ser rechazado por los vecinos, no impugnarán

Arturo Arellano

La situación actual del Foro Shakespeare ha sido muy comentada, pero todo se resume a que los directivos de este espacio no son los dueños del lugar en que se habilitó el inmueble cultural y los dueños ahora reclaman su propiedad para venderla a un mejor postor. Este no es más que un problema de dinero en el que las autoridades mexicanas dedicadas a la cultura no habían puesto los ojos desde hace más de 30 años, un problema que a todos nos atañe porque las artes no saben de economía y éstas deberían prevalecer por encima de las monedas. De manera que a más tardar el 31 de octubre de 2018, se deberá entregar este espacio a sus dueños, para ya sea emigrar el Foro Shakespeare a otro espacio o terminar con la aventura teatral que ya era tradición en la Condesa, teniendo el mismo destino que el Teatro Blanquita.

No obstante Itarí Marta, directora general de Foro Shakespeare y Bruno Bichir, fundador y colaborador del espacio, aún tienen la esperanza de que los dueños del terreno recapaciten y les vendan la propiedad sin duplicar el costo como lo han pretendido y de no ser así ya hay varias opciones más, la primera de ellas el emigrar a un terreno dentro del Parque Cholula a una cuadra del Metro Patriotismo, de lo que se habló en conferencia de prensa. “La sede cultural en los últimos cinco años ha llevado la realización de 202 puestas en escena, que congregaron a 300 mil espectadores en 6 mil 987 funciones. Esta actividad generó más de 2 mil empleos temporales y 48 empleos fijos, en los que se incluye la Compañía de Teatro Penitenciario. Somos una industria cultural vital para el teatro independiente en México. Cada mes, más de 30 obras son exhibidas, con dramaturgos, actrices, actores y productores que renuevan la escena nacional. Sin embargo, el Foro Shakespeare deberá cerrar sus instalaciones, luego de negociaciones y esfuerzos por adquirir las casas en donde opera”.

Luego de acudir a diferentes instituciones gubernamentales como la Secretaría de Cultura Federal, Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Cámara de Diputados, FONCA, Secretaría de Gobernación y Delegación Cuauhtémoc, no han obtenido la respuesta esperada y el espacio cultural peligra, según se pudo ver en un video “el teatro, la música, la pintura, la escutura y las areás verdes son las forma más nobles de integración para la sociedad y el Foro Shakespeare A. C. es un proyecto integral que las ofrecerá todas” a lo que Itarí Martha agregó “nos dieron la opción de trasladarnos a otra sede propuesta por las autoridades, el 9 de octubre de 2015, Patrimonio Inmobiliario de la CDMX nos propuso ocupar un predio establecido en una subestación eléctrica en Cholula y Benjamín Franklin, en La Condesa, dando así inicio, conforme a la ley, la gestión de dicho proyecto, y lo hemos gestionado a lo largo de nueve años, pero no se ha asignado el espacio”, comentó.

El futuro del Foro Shakespeare es aún ambiguo, en tanto, Bruno Bichir dijo “durante 15 años hemos estado buscando opciones, consultando especialistas, académicos, autoridades, quienes han apoyado el proyecto de esta A. C., han llegado hasta donde las leyes se los permite. Cualquier otra cosa es un abuso de poder, y como ya lo dijimos y lo reiteramos, no son nuestros principios”, comentario al que Itarí agregó “si 33 años de trabajo no significan nada, o no son suficientes para hacer historia, sería un retroceso, o sea oscurantismo”.

Hasta ahora la opción más viable es la de emigrar al Parque Cholula, no obstante son ahora los vecinos quienes se oponen a ello “la subestación eléctrica localizada en Cholula y Benjamín Franklin es la opción más compatible. El proyecto aún no ha sido autorizado al Foro Shakespeare y estamos a un paso de lograrlo, pero nos detiene un conflicto suscitado con los vecinos, creemos, resultado de la desinformación”, puesto que se cree que que el parque sería ocupado en su totalidad lo cual es un error ya que sólo se utilizaría el 11%.

Mientras tanto el Foro Shakespeare pide el apoyo del público compartiendo informacion verídica y asistiendo a sus funciones en las que estarán ofreciendo un boleto gratis en la compra de otro igual.