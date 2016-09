Peligran obras en Metro por recorte al gasto: Gaviño

Pendiente, modernización de la Línea 1

Jorge Gaviño, director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, dijo que las obras de ampliación de la red podrían ser frenadas por falta de presupuesto federal, como el Fondo de Capitalidad.

Luego de develar el Boleto Conmemorativo del 40 Aniversario de la licenciatura de Ingeniería en Transporte, impartida en la UPIICSA, en Iztacalco, el funcionario explicó que entre las obras que peligran está la modernización de la Línea 1, la ampliación de la Línea 9 a Observatorio y la ampliación de la Línea 12.

“Nosotros nos quedamos con un anteproyecto de la Línea 9; por ejemplo, no tenemos presupuestado para poder construir la Línea 9, tenemos que modernizar la línea 1 en la estación de Observatorio y tenemos que llevar la Línea 12 hasta Observatorio.

“Todos esos recursos tienen que ser de carácter federal, no tenemos la posibilidad de que sean locales”, señaló Gaviño; “finalmente dependemos del recurso, si no hay recurso no podemos construir las cosas”.

Estas obras, expuso, son urgentes y deben llevarse a cabo de manera paralela a la construcción del Tren Interurbano Toluca-México, que tendrá terminal en Observatorio.

De no hacerse, en esta zona se generaría un cuello de botella que en lugar de beneficiar, afectaría a la ciudadanía, consideró.

Gaviño, incluso dijo que no sólo la federación, sino el Estado de México, deberían dar recursos al Metro.

Y es que, detalló, a diario este sistema transporta 1.2 millones de personas provenientes del Estado de México a la capital.