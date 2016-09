Ante discurso de odio y discriminación, surge el TUCOT

Consensos y disensos

Mario San Martí

Tema migratorio ocupa prioridad en agenda internacional y nacional

SNA genera disensos en Legislativo

México no participa ni votará en el proceso electoral que actualmente se desarrolla en el vecino país del norte, pero queda claro que la comunidad latina, en especial la mexicana, en unanimidad tiene una decidida preferencia hacia uno de los candidatos: Hillary Clinton.

Lo anterior resulta lógico si revisamos con acuciosidad el discurso de odio y división, racista y separatista, que el republicano Donald Trump ha puesto como eje de su campaña, donde una y otra vez ha insistido en su idea de construir un muro en la frontera de Estados Unidos con México y que de llegar a la presidencia de su país deportará a todos la población inmigrante.

Es precisamente esa postura antiinmigrante lo que entre los latinos ha creado un sentimiento de repulsión hacia el señor Trump, originándose un movimiento que cada día está más fuerte y se conoce como TUCOT o lo que es lo mismo Todos Unidos Tontra Trump.

El tema migratorio no es un problema exclusivo de nuestro país, en gran parte de nuestra urbe se manifiesta y forma parte de la agenda prioritaria de algunos gobiernos a nivel internacional, al igual que en México.

Durante su participación en la Quinta Mesa Redonda de la Reunión de Alto Nivel sobre la Respuesta a los Grandes Desplazamientos de Refugiados y Migrantes, de la ONU, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un enérgico llamado a la comunidad internacional para erradicar los discursos de odio y discriminación contra los inmigrantes.

Señaló que “a través de la historia, aquellos que han buscado sobreponerse a las dificultades de sus lugares de origen, han buscado construir una nueva vida en un lugar diferente al que les vio nacer” y agregó que “ésta es una realidad que va a continuar. Ya sea por la persistencia de conflictos armados, por factores económicos, o por los efectos devastadores del cambio climático”, por lo que propuso ante el pleno de este foro no dar la espalda a quienes ya enfrentan el dolor de separarse de sus familias, de su hogar, de la vida que estaban construyendo.

En ese marco, ante la Asamblea General de la ONU, el mandatario estadounidense Barack Obama urgió a elegir la cooperación ante un mundo cada vez más dividido.

Resaltó que “el mundo es muy pequeño como para que simplemente construyamos un muro y prevengamos (al extremismo) de afectar a nuestras sociedades. Y en referencia a Donald Trump, dijo que “Hoy en día, una nación rodeada de muros sólo conseguiría encarcelarse a sí misma”.

A nivel local, el tema se abordó en el Congreso de la Unión, la diputada Gina Cruz Blackledge, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo que “los migrantes mexicanos en Estados Unidos representan uno de los asuntos más importantes para nuestro país, en especial por el respeto a los derechos humanos”. Por ello, las instituciones y órganos de gobierno de México deben buscar soluciones y canales de cooperación para que nuestros connacionales reciban un trato digno”.

También en la Cámara de Diputados, en el marco del desarrollo del Seminario “Visión y Perspectivas de la Política Exterior de México”, la directora general adjunta de Coordinación Política de la SRE, Montserrat Iglesias Servín, destacó la importancia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, “pues hay un comercio de más de 500 millones de dólares; es el primer o segundo socio comercial de 30 estados de la Unión Americana; 12 millones de mexicanos nacieron en aquel territorio, y 2.7 millones podrían ser elegibles para la ciudadanía”.

Queda claro, salvo el señor Trump, dentro y fuera de México hay una opinión generalizada por atender las causas que originan la migración, con un enfoque de respeto a los derechos humanos y un reconocimiento a las aportaciones de los migrantes al desarrollo económico y social tanto de los países a los que llegan a radicar como de los lugares de donde provienen. En ese contexto toca entonces a los poderes Ejecutivo y Legislativo diseñar y articular políticas migratorias que garanticen la protección efectiva de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, por lo demás sea bienvenido el TUCOT.

DISENSOS.- En el Palacio de San Lázaro los jaloneos sobre el presupuesto ya iniciaron, los panistas, tanto senadores como de diputados, buscarán dotar de recursos al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), su propuesta es juntar las bolsas que ambas Cámaras no aceptaron respecto al incremento que se les daría para 2017. Mientras los priistas señalan que no se puede asignar capital a lo que todavía no existe físicamente.

En cuanto a la Cámara Baja, los ahorros se estiman son de más de 400 millones de pesos, señaló el diputado presidente, Javier Bolaños (PAN), quien planteó sean asignados al SNA, pues lamentó que en la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el año entrante que entregó el Ejecutivo no figuran recursos para éste.

De acuerdo con los centros de estudios de la Cámara de Diputados, el SNA requeriría para el próximo año unos mil 500 millones de pesos. Ante ello expuso que se revisará si en la Mesa Directiva del Senado de la República existe la disposición para que el ahorro que se genere en esa Cámara se destine también al SNA y así conjuntar las bolsas.

Por su parte, el vicecoordinador de los diputados priistas, Jorge Carlos Ramírez Marín, aseguró que no se le puede asignar ningún recurso al SNA, porque todavía no existe físicamente.

“Hoy no existe una entidad llamada Sistema Nacional Anticorrupción, ni fiscalía nacional anticorrupción, primero tiene que crearse”, explicó.

mariosanmarti@yahoo.com.mx