EU, encarcelado

Desde el portal

Ángel Soriano

En las Naciones Unidas, el presidente Barack Obama alertó ante el fortalecimiento de lo que denominó el “burdo populismo”, tanto en Estados Unidos como alrededor del mundo, que pretenden amurallar a las naciones, y precisó: Hoy en día, una nación rodeada de muros sólo conseguiría encarcelarse a sí misma”.

A unas semanas de los comicios en Estados Unidos, la alerta mundial por el avance del republicano Donald Trump a la Casa Blanca, crece cada día. Y nuestro país, no sólo por el fenómeno Trump, sino por incapacidad, enfrenta severos problemas financieros. El dólar va al alza y se profundizan las desigualdades sociales con el recorte presupuestal y el excesivo gasto burocrático.

Las medidas económicas anunciadas por el magnate, en caso de llegar a la presidencia de Estados Unidos, son rechazadas hasta por los mismos estudiantes de economía por su incongruencia e inviabilidad, sin embargo, el probable triunfo del neoyorquino hace zozobrar a la economía estadunidense que ya padece sus consecuencias.

Desde la ONU y desde diversas trincheras, el mundo da la batalla en contra de una probable victoria del republicano y, de ampliarse ésta amenazada y formar un solo frente, correspondería sólo a los electores estadunidenses evitar que se concreten los desastres anunciados por Trump, y en la embestida, el mismo presidente Obama lleva una gran responsabilidad que, con su autoridad moral, se confía, pueda detener el triunfo del republicano.

TURBULENCIAS

Cero pesos al sistema anticorrupción

Javier Bolaños Aguilar, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dijo que el Proyecto de Presupuesto 2017, enviado a la Cámara de Diputados, considera cero pesos al Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, “la propuesta para el 2017 no contempla un centavo para la implementación de este sistema”, pese a que casi la mitad de los mexicanos ven el tema de la corrupción como un factor, ya no solamente de atraso, sino como obstáculo de las iniciativas y las propuestas de desarrollo y de la agenda pública nacional e indicó que cerca del 84 por ciento, es decir, casi ocho de cada 10 personas consideran que el gobierno ejerce su gasto con poca o muy poca transparencia…La presidenta de la Comisión Especial de las Tecnologías de Información y Comunicación, su presidenta, Sofía González Torres, reconoció que en México todavía existe rezago en estas áreas, sobre todo en ciberseguridad, por lo que se buscará hacer una legislación para que “el país deje de ser cuna de inseguridad digital”; precisó que uno de los grandes retos de esta comisión será garantizar el acceso a estas tecnologías, ya que en México todavía no es suficiente y se requiere orientar a la población sobre su uso, generar inclusión, empleo y competitividad con base en estas herramientas…El PUIC‐UNAM Oficina Oaxaca exige al gobierno peruano que ejerza, sin dilación, las medidas cautelares establecidas por la CIDH para proteger a Máxima Acuña y familia de la Minera Yanacocha, subsidiaria de Newmont Mining Corp.(Colorado, USA)…El gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, pidió al gobierno federal se haga cargo de manera temporal de la seguridad del estado en donde, dijo, no hay vacío de poder, sino “un gobierno descompuesto”, y pidió además apoyo de la Federación para encarar las enormes deudas que le heredará Javier Duarte, aun en el poder. Busca una reunión con el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, para exponerle la crítica situación del estado…

