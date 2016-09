¿Narro, presidenciable?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

La multitud ha sido en todas las épocas de la historia arrastrada por gestos más que por ideas. La muchedumbre no razona jamás.

Gregorio Marañón (1887-1960) Médico y escritor español.

Ya que estamos en la temporada de futurismo, no está por demás revisar la plantilla de primer nivel que tienen el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, para descubrir quién sería el abanderado priísta a la candidatura presidencial del 2018.

En este espacio mencionamos como aspirantes a Miguel Ángel Osorio Chong, de Gobernación; José Antonio Meade, de Hacienda; Luis Miranda, de Sedesol e incluso Claudia Ruiz Massieu, de Relaciones Exteriores.

A la salida de Luis Videgaray del gabinete peñista, los analistas de café consideran fortalecidos, en primera instancia, Claudia Ruiz Massieu y en segundo término Osorio Chong. La primera, por el desencuentro con el ex titular de Hacienda por la visita de Donald Trump a México. El segundo, quita de su camino a la candidatura a la “eminencia” del primer círculo.

Sin embargo, hay otras figuras en el gabinete que merecen ser apreciadas como aspirantes serios. Uno de ellos es José Narro Robles, secretario de Salud, quien no tiene ningún señalamiento de oscuro pasado en su currículo. Es más, tiene un paso impecable como rector de la UNAM y académico, así como priísta.

Los detractores de su posible candidatura, lo ven como “viejo”, a sus 67 años de edad. Un año menor a Hillary Clinton y dos años más joven que Donald Trump.

Sus simpatizantes del coahuilense, justifican su precandidatura debido a que los “jóvenes” en el poder, no han cumplido con las expectativas que plantearon originalmente. Asimismo, lo consideran como un político que se rige por el mayor escrúpulo académico y es un priísta leal con el hueso colorado.

Con la presencia de Narro, se engorda la caballada. Por ello, el titular de Salud no debe estar fuera del radar político.

PODEROSOS CABALLEROS.- Bimbo, bajo el liderazgo de Daniel Servitje, construye en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas una planta, cuya producción estará destinada a abastecer al mercado de la provincia de Córdoba y a las regiones de Cuyo y el norte de Argentina, con una inversión de 30 millones de dólares y la incorporación de unos 200 trabajadores. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, ofreció todo tipo de facilidades a la empresa mexicana para la instalación en esa región.. .*** Cemex, con la presidencia de consejo de Rogelio Zambrano, sigue vendiendo los activos innecesarios. La última operación fue la venta de su planta de cemento en Fairborn, Ohio, y de una terminal de cemento en Columbus, Ohio, a Eagle Materials por 400 millones de dólares con capacidad de producción de 700 mil toneladas anuales. La planta de Fairborn es una de las dos únicas plantas de cemento de Cemex en el estado de Ohio. Cemex planea reducir la deuda total entre 3,000 millones y 3,500 millones de dólares en 2016-2017. Aunque el cemento en EU continúa como el negocio principal de Cemex, los accionistas esperan que realmente los motivos de la venta fueran tanto la elevada valuación como la ubicación de las operaciones en Ohio, fuera de la zona de concentración geográfica del grupo en la región sur del país. *** Importante es el apoyo del titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, al gobernador michoacano, Silvano Aureoles Conejo. A través de la SCT invirtió en Michoacán cerca de 40 mil millones de pesos, cifra sin precedente, que han permitido a la fecha la conclusión de 61 de las 83 obras y acciones contempladas en el Plan Michoacán. *** Mal y de malas el ex gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso. Ahora, según me comentan, se iniciaron auditorías en varias áreas donde directamente ordenaba. Se sabe ahora que tenía una “caja chica” no tan chica, de más de 15 millones de pesos mensuales, para los gastos de la oficina del gobernador, relaciones públicas y uno que otro capricho. Esto, independientemente de los gastos que generaba la investidura que recaía sobre la secretaría de Finanzas y que el Tesorero erogaba directamente. Su sucesor, Alejandro Tello Cisterna, tendrá que aplicar la ley ya que es imposible ocultar los abusos y corruptelas de la anterior administración.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.- La cartonera Titán, que preside Enrique Rincón, fabrica productos hechos a partir del reciclaje de papel en gran escala; sin cortar árboles y bajo procesos innovadores con tecnología de punta. La compañía mantiene como estandarte el cuidado del planeta en todo lo que hace. Asimismo, ofrece a sus clientes la opción de contribuir al medio ambiente a través de la adquisición de empaques sustentables para sus productos, lo que es reconocido por Forest Stewardship Council, que México está bajo el liderazgo de Janeth Pineda.

