El Auditorio Nacional está de fiesta por recibir a Lord of the Dance

Un maravilloso espectáculo nunca antes visto en México

Los días 11 y 12 de febrero de 2017 se tendrá la oportunidad de disfrutar a una de las mejores compañías del mundo

Asael Grande

El Auditorio Nacional será el anfitrión de la muy esperada gira nacional de Lord of the Dance, con el estreno de su espectacular show Dangerous Games, nunca antes presentado en México.

Dangerous Games es la más reciente versión de un clásico que combina la tradición de Lord of the Dance, con nueva escenografía, nuevo vestuario y una muy novedosa propuesta coreográfica.

“Ahora, Lord of the Dance regresa con un espectáculo totalmente renovado, que se llama Dangerous Games. Once años esperamos para poder presentar este show, vamos a estar en nueve ciudades para que todo mundo pueda disfrutar de este gran espectáculo”, informó en rueda de prensa, Jaime Salinas, director ejecutivo de ORT México.

Lord of the Dance: Dangerous Games es una espectacular puesta en escena de la obra maestra original. El nuevo espectáculo cuenta con estrellas como Morgan Comer, Mathew Smith, Cathal, Keaney, Fergal Keaney, Andras Kren y James Keegan, quien realizó una videoconferencia con la prensa mexicana: “tengo 13 años con la compañía, siempre tenemos grandes retos y nuevos talentos todo el tiempo, creo que lo más importante es dar lo mejor de ti mismo e ir mejorando para poder desarrollar un buen espectáculo, hacer el papel de Lord of the Dance es un rol importante para el que me preparo con mucho ejercicio; para el diseño de la producción se han hecho cambios, es simplemente salir de gira, estaremos también en Alemania, cada vez me entreno de manera diferente, corro, me mantengo en forma, pero lo importante es correr mucho”.

En esta puesta en escena participan más de 40 talentosos bailarines dirigidos por Michael Flatley, creador de la idea y conceptualización del espectáculo Lord of the Dance. La nueva y espléndida música que potencializa y acompaña el show, es creación del renombrado músico y autor Gerard Fahy: “Lord of the Dance es un show fundamentado en la danza irlandesa tradicional, muy energética, una danza en la que se usa mucho el cuerpo y las manos, es una danza muy brillante, la trama es una historia de un Lord que representa todo lo que es bueno en el mundo, es una historia del bien contra el mal, pero también sobre el amor”, agregó James Keegan.

Serán los días 11 y 12 de febrero de 2017 cuando la producción Lord of the Dance se presente en el Auditorio Nacional, un espectáculo que se estrenó en el célebre Teatro del Paladio en el West End de Londres en 2014 y se trasladó al Teatro Dominion en 2015. Su debut en Broadway fue en el Teatro Lírico el 7 de noviembre del 2015.

La compañía de baile irlandesa Lord of the Dance viene a México y ofrecerá una gira por 13 ciudades. Una ocasión única para disfrutar a una de las mejores compañías del mundo. La mitología celta forma parte de los temas más socorridos por esta compañía con hermosa música tradicional.

Lord of the Dance: Dangerous Games llega al Coloso de Reforma, gracias a la iniciativa de la Organización ORT de México, que destinará el ciento por ciento de los fondos recaudados a proyectos sociales de grupos vulnerables en zonas marginadas del país.