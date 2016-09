Anuncia Eruviel Ávila clases sobre alerta de género en Edomex

En el ciclo escolar 2017-2018

Toluca, Mex.- El gobernador Eruviel Ávila Villegas informó que, para el ciclo escolar 2017-2018, en el Estado de México se impartirán clases a los alumnos de primaria sobre Alerta de Género dentro de las asignaturas de Formación Cívica y Ética, y en secundaria de Perspectiva de Género, como parte de las acciones que se realizan en la entidad para prevenir y erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres.

“En el Estado de México, quiero informarles que tenemos los gobernadores la facultad de incorporar algunas asignaturas, a través de una de ellas que se llama Formación Cívica y Ética, la secretaria de Educación del estado ya está trabajando para que en el ciclo escolar 17 -18 se impartan clases a alumnas y alumnos de primaria sobre Alerta de Género a través de las asignaturas de Formación Cívica.

“En el caso de alumnos de secundaria, por ejemplo, se impartirá la materia, ahí sí formalmente, de Perspectiva de Género, ya no logramos hacerlo en este ciclo, ya inició, pero tenemos tiempo para poder armar todo el programa, y en el ciclo 17-18 podamos tener formalmente estas asignaturas, tal y como lo han demandado la sociedad civil, las diferentes organizaciones no gubernamentales”, expresó.

En Toluca, durante la toma de protesta a los integrantes del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, Eruviel Ávila indicó que esta propuesta la planteará ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y la Secretaría de Educación Pública, para que se pueda incluir la materia de Perspectiva de Género en las escuelas de educación básica de todo el país.

Acompañado por Adrián Franco Zevada, comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, señaló que el Sistema Estatal de Atención a Víctimas, el cual está integrado por diferentes dependencias gubernamentales, entre ellas las secretarías General de Gobierno, Finanzas, Salud, Educación, la Procuraduría estatal, entre otras; permitirá acompañar a las víctimas de algún delito hasta su recuperación, y con ello reparar el daño que sufrieron.

“Les instruyo para que se entreguen en cuerpo y alma a esta labor que no es un trabajo más, no es una instrucción más del gobernador, no es una condición más, de ninguna manera, estamos hablando de seres humanos, y detrás de ellos un sufrimiento que debemos superar y que debemos apoyar con todo el corazón, y con toda la convicción y con todo el respeto, y con resultados sobre todo”, apuntó.

En el evento, en el que entregó becas a hijos de víctimas de violencia de género, el gobernador mexiquense también destacó algunas de las acciones que la administración estatal lleva a cabo para atender a las víctimas del delito, como trabajar con la unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto, el Registro Estatal de Víctimas, Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito, mediante los cuales se otorga asesoría jurídica, psicológica, información sobre sus derechos y atención médica.

Respecto al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, detalló que se destinan a éste 36.3 millones de pesos anualmente, siendo el fondo más grande a nivel nacional para atender a las víctimas y reparar el daño, y dio a conocer que propondrá a la Legislatura local, que se incremente en un 50 por ciento.

Por su parte, Adrián Franco Zevada explicó que la última encuesta nacional sobre victimización, realizada en 2014, menciona que en México hubo alrededor de 33 millones de delitos, de los cuales 22 millones tienen víctimas.

El 8 por ciento de los delitos son de carácter federal y el 92 por ciento corresponden a jurisdicción estatal, por eso, dijo, se requiere que en los estados funcionen Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas, además de que se busca que el fondo nacional para atender a las víctimas del delito pueda ser distribuido en todas las entidades federativas.