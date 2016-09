Descubre los Expedientes pop de Luis de Llano

“Todo comenzó con un churro”, declara el productor en la presentación de su libro

Arturo Arellano

Luis de Llano, uno de los productores más prolíferos de la televisión mexicana, ha decicido revelar sus experiencias, amores, éxitos y visicitudes en el libro “Expedientes pop”, el cual ha salido a la venta bajo el sello de editorial Planeta y que asegura empezó como un currículum de vida, cuyas primeras letras fueron escritas con el impulso de un viaje donde el pasaporte fue un “churro” mientras escuchaba a The Beatles.

Son 260 páginas de pura historia, la de las décadas a través de su mirada desde el púlpito de la televisión nacional. La presentación del libro se llevó a cabo en el Lunario del Auditorio Nacional con la presencia de amigos, familiares, colegas e importantes figuras del periodismo y el espectáculo sobre el escenario.

La noche arrancó con la presencia de Francisco Serrano, Director de Desarrollo Corporativo del Auditorio Nacional y Director General del Lunario, quien se congratuló de formar parte del evento y felicitó al productor diciendo “mi encuentro con Luis de Llano fue gracias a su padre, hemos sido desde entonces compañeros de muchos proyectos en este recinto y en el Auditorio Nacional, que ha sido sede de muchos de sus exitosos experimentos y locuras. Luis es un hombre que a pesar del paso de los años sigue dando buenas ideas frescas, dan ganas de ponerlo de cabeza y sacudirlo para que saque todo lo que aún tiene por dar”.

Posteriormente Karla Iberia Sánchez, periodista que ha sido testigo presencial de muchos acontecimientos de trascendencia mundial, reconoció el valor histórico del libro “es la perspectiva de las décadas desde la mirada de un loco, un loco que ha sabido comerse al mundo y que se ha atrevido. Es un material que documenta anécdotas y experiencias de un hombre que tuvo a Jim Morrison en la sala de su casa, un hombre que estuvo al frente del festival que abrió las puertas de los festivales masivos a nuestro país, un hombre que realmente sabe lo que es un régimen”.

Susana Zabaleta, , con la personalidad jocosa, irreverente, sensual y atrevida que le caracteriza dijo “quiero reconocer algo y es que Luis de Llano en su libro te habla primero de sus mujeres, yo le doy gracias a Paola que haya acabado así después de tanta vieja y de tantas aventuras, de tantos hijos y tantos aprendizajes para cada una de nosotras y me incluyo porque ahí estuve gritándoles y diciéndole cosas, han dicho cosas muy fuertes y él las has aguantado, parte de ello esta aquí en el libro”.

Con la emoción a flor de piel y con una carga importante de elogios para su trabajo, por fin Luis de Llano tomó el micrófono y después de dar las gracias reiteradamente dijo “este libro viene de que un día quise hacer el currículum de mi vida y me equivocaba completamente, entonces conseguí las fotos que tenía mi padre, los archivos, los recortes y empecé a escribir sobre mi abuelo y sobre mi padre, sobre mi madre, sobre mi abuela, y luego empecé a escribir sobre mí, y de repente vino la idea de contar la historia de cómo pasó todo. Fue un proceso largo porque yo no soy escritor, soy un narrador de historias y con la visión de productor todo lo que escribía lo visualizaba y de repente el libro ya estaba gordo” dijo, por lo que llegó a escribir 600 cuartillas que después fueron reducidas a las 260 páginas que componen sus “Expedientes pop”. Acto seguido dio lectura al prólogo del mismo en el que relata que las primeras páginas de este libro se dieron en un intento fallido por lograr un encuentro consigo mismo, en la soledad de su casa, mientras fumaba un “churro”. Fallido porque fue sorprendido y regañado por su esposa, que en breves momentos lo perdonaría. No obstante este diverdito acontecimiento sí cumplió el objetivo de inspirar el arranque de esta obra con el amor de su mujer.