La Arrolladora está Libre otra vez

Entre las canciones que componen el disco se encuentran temas de Armando Manzanero, Joss Favela, Horacio Palencia, Espinoza Paz y Luciano Luna, entre otros

La agrupación mexicana de banda y corridos, La Arrolladora Banda El Limón, presentó en rueda de prensa su nuevo material discográfico, titulado Libre otra vez, mismo que se compone de música tradicional y popular mexicano de género banda: “el disco está buenísimo, sacamos como primer sencillo Me va a pesar, que es un éxito en México, Estados Unidos, y en Guatemala, y ahorita también estamos promocionando el sencillo Yo sí te amé, de la autoría de Joss Favela y Luciano Luna, acabamos de hacer el video hace una semana en Villas del Mar, en Jalisco, La Arrolladora es un equipo”, dijo José Isidro Beltrán Cuén, en rueda de prensa.

Entre las canciones del disco Libre otra vez, se encuentran composiciones de Armando Manzanero, Joss Favela, Horacio Palencia, Espinoza Paz y Luciano Luna: “siempre que sacamos un disco, tratamos de hacerlo lo mejor que se pueda, hemos tenido que esperarnos casi año y medio en elegir temas, en elegir las canciones, cuando hacemos un disco no nada más queremos que una canción suene bien, queremos que todas las canciones les gusten al público, entonces yo creo que eso nos da la pauta de poder elegir los temas y de qué es lo que vamos a hacer más adelante”, agregó Vincen Melendres, integrante de La Arrolladora.

Me va a pesar es el primer sencillo del álbum Libre otra vez, una canción que habla de un hombre que pierde a una mujer, tratando el tema del arrepentimiento. El video fue filmado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco el 30 y 31 de marzo de 2016. A través de redes sociales el vocalista Jorge Medina dio a conocer que el video es la continuación de Ya te perdí la fe (quinto sencillo de su anterior álbum Ojos en blanco): “ahora no tenemos un show preparado para presentar el disco, tenemos mucha conexión con la gente, con nuestro público, es una bendición tener tantos fans, tantos seguidores, conforme se va llevando el concierto, la gente va pidiendo canciones, un corrido, una ranchera, una romántica, vamos a montar todas las canciones del disco Libre otra vez, y vamos a hacer bailar a todas las muchachas, habrá muchas sorpresas en el concierto, además de una infinidad de éxitos que ha hecho el público a lo largo de nuestra carrera, vamos a recordar nuestros inicios”, adelantó José Isidro Beltrán Cuén.

La Arrolladora adelantó que para el mes de mayo del año entrante, tendrán un par de fechas en concierto en el Auditorio Nacional.

Las canciones que incluye el disco Libre otra vez, son: Arrepentida, Corazón roto, Libre otra vez, Hay un momento, Yo sí te amé, La mera mera, Cómo le haces, Duele menos, Traicionera, Ya no se puede, No tengo educación, Ojalá que me olvides, Me va a pesar y Miento.