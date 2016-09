Caloncho celebra éxito de Fruta II en el Auditorio Nacional

El cantante cierra la gira “Monlafruta”, junto a Mon Laferte, el 30 de septiembre

Arturo Arellano

Caloncho ha logrado ya varios discos de oro por más de 30 mil copias vendidas de su más reciente disco “Fruta Vol. 2”, el cual fue producido por Siddartha y que le ha valido dos nominaciones al Grammy, el Premio Luna del Auditorio como artista revelación y un recorrido por México y Latinoamérica en la exitosa gira “Monlafruta” junto a Mon Laferte, misma que se cierra con una prometedora fecha el 30 de septiembre en el Auditorio Nacional.

Caloncho habló al respecto en entrevista exclusiva para las páginas de DIARIO IMAGEN, “Me parece un gran logro lo de las 30 mil copias y los discos de oro, que si bien ya bajaron los stándares para dar discos de oro, siguen siendo un chorro, estoy sorprendido y agradecido con la gente que le ha gustado y lo ha comprado, también con todo el equipo que lo hizo posible. Han pasado demasiadas cosas desde que arrancamos con el disco, más de las que imaginé, dentro de ello el trabajar con Siddartha que fue como un toque de suerte que haya accedido, aunque seamos compas. Por otro lado, la nominación a los Grammy y con esto la oportunidad de pisar los escenarios más importantes, desde el Vive Latino hasta el Auditorio Nacional, ahora el 30 de septiembre, ha sido increíble dentro y fuera de México”.

Adelantó que “para el Auditorio Nacional les voy a presentar ahí un nuevo set list, estará todo el Fruta Volumen 2, pero también haré unas revelaciones. Después iremos a Medellín, Perú, Ecuador, Costa Rica, Chile, Argentina, Nueva York, Chicago, España, me da mucha emoción porque todo ha pasado muy rápido”, señaló.

Se dijo feliz de formar parte de una generación de músicos que está homogenizando el rock con toda clase de fusiones “Es muy bueno lo que está pasando porque no sólo los músicos sino lo que gustan de lo que hacemos, la gente se abre a escuchar nuevos géneros, estamos en una sociedad más plural y eso trae beneficios a la tolerancia en los festivales, que pueda haber desde cumbia hasta el rock, es increíble”.

Comentó también que ya se encuentra trabajando en un nuevo disco que saldría tentativamente para el primer trimestre del 2017: “ya estoy haciendo un nuevo disco, las próximas dos semanas para mi serán de full studio, espero que salga en los primeros meses del año entrante, y me urge que la gente escuche el nuevo discurso. Mientras tanto a finales de septiembre voy a sacar una canción que no va a estar ni en el Fruta ni en el próximo disco, será una isla que pertenece a otro lugar y viene con todo y video”. Adjudicó su éxito a “un poco de suerte ya que me aferro a hacer lo que me gusta, quizá suene un poco egoísta, pero no aspiraba gustarle a nadie, hago la música que quiero escuchar y ha funcionado, al parecer la gente se ha conectado”, concluyó.