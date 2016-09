Camilo Lara y Toy Selectah son Compass

El disco cuenta con importantes colaboraciones; el primer sencillo es Canta sin miedo

Arturo Arellano

Camilo Lara y Toy Selectah son dos nombres que han estado constantemente presentes en la música de los últimos tiempos, ya sea en sus respectivos proyectos o como productores de otros artistas, tal es el caso del más reciente éxito de Los Ángeles Azules con su disco “Como.y Club olvidar”, sin embargo, es hasta este 2016 que deciden fusionar sus talentos para un disco muy propio de nombre Compass, mismo que aseguran es su “tesis no plagiada” en la música.

Previo a su estreno ambos personajes ofrecieron una rueda de prensa y escucha del disco en un conocido lugar de la colonia Roma, donde además proyectaron parte del documental que acompaña este disco. En primera instancia fue Camilo Lara quien tomó la palabra “ya veníamos trabajando juntos desde hace un buen tiempo, pero en proyectos de otros artistas y yo era muy insistente en que Toy produjera un disco de Instituto Mexicano del Sonido, por motivos varios no se daba. Y finalmente se terminaron dando las cosas en este disco, una noche Toy me habló y me dijo ‘prepárate porque vamos a hacer un disco en un mes’, me mandó unos beats, los escuché y a mí me parecieron muy buenos. Empezamos a trabajar y en la marcha se me ocurrio decirle ‘¿Por qué en vez de hacer un disco de nosotros solos, mejor no hacemos uno de colaboraciones?’, lo platicamos y empezamos a hacer llamadas, para invitar a amigos”, comentó destacando entre estos a Toots Hibbert (Toots & the Maytals), MC Lyte, Cornelius, Eugene Hütz (Gogol Bordello), Rob Birch (Stereo MCs), Kool A.D. (Das Racist), Gael García Bernal, Emicida, Maluca, Kelli Ali, Tiombe Lockhart, Nina Sky, Tanto Blacks, Crystal Fighters, Bonde do Role, Mercurias, Bruno Morais y El Dusty.

Lo anterior, aseguraron, fue con el propósito de darle un toque de versatilidad al disco “siempre nos ha gustado jugar con todos los ritmos existentes y todos estos invitados nos permitieron hacerlo, es un disco donde vas a escuchar de todo, pero bien cuidado sonoramente. Primero pensamos que serían colaboraciones por medio de correos, llamadas, skype, pero luego buscamos los Red Bull Studios, en Londres y nos dijeron que sí, a partir de entonces se convirtió en algo más grande, porque teníamos estos super estudios disponibles para hacer lo que quisieramos, invitamos a los colaboradores al estudio y nace ahí también la idea de documentar el proceso en un documental que sale a la par del disco”, comentó.

Cabe destacar qur también se incluye una colaboración con Gael García Bernal “a Gael le gusta cantar y montarse en un personaje, primero vino el tema antes de que él cantara con nosotros y ya después pensamos en él para que nos acompañara en la canción ‘Before the Sunset’, es Gael en personaje, grabó un día y se pasó toda la semana con nosotros en el estudio todos los días con vino y quesos, es un tipazo”,comentó Selectah.

Describió el disco como “más que maratónico, esto fue más como una colaboración caótica y necesitó mucho tiempo, este es un trabajo hecho entre amigos, todas las canciones tuvieron meses de procesos, los temas toman un poco de todas las experiencias que tuvimos en el estudio y como resultado tenemos esta tesis no plagiada, esta tesis de nuestro trabajo juntos con otros importantes talentos con los que grabamos en Nueva York, Los Ángeles, Londres y Sao Paulo; además de grabar en Kingston, Tokyo, Pekín, Nueva Delhi y México, fueron nueve ciudades, cuatro estudios, dos mexicanos y un álbum”, concluyó.

Compass lanzan en vinil y CD el primer volumen del proyecto bajo el sello Warner Music en México y con Six Degrees Records en Estados Unidos. Su primer sencillo es Canta sin miedo, una pieza de funk brasileño con Mercurias y Bruno Morais.