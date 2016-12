Lety López quiere recuperar su corona como Reina del Mariachi

A la par de su exitoso paso por el teatro musical, la actriz y cantante grabará su nuevo disco, comandada y apadrinada por Pepe Aguilar

Arturo Arellano

Lety López es además de guapa, bastante talentosa y claro ha quedado por su exitoso paso en musicales como “Mentiras”, “Si nos dejan” y actualmente “Vaselina”, funciones que alternará con la grabación de lo que será su nuevo material discográfico en su retorno al mariachi.

Cabe destacar que para lo anterior, Lety contará con apoyo y guía de Pepe Aguilar, quien se está encargando de la producción de dicho disco y la selección de los temas, tanto inéditos como covers, entre los que destacarán autores como Juan Gabriel y Espinoza Paz.

En entrevista vía telefónica para las páginas de DIARIOIMAGEN, Lety aseguró que lo más importante es la calidad interpretativa para poder dar su propio sello a cada una de las canciones. “Tengo un padrino de oro, un productor que además es un ícono de la música mexicana, para mí es muy importante, porque Pepe ha reinventado la manera de hacer nuestra música, en arreglos de manera fresca, que si bien es música regional mexicana, también gusta a los jóvenes. Me encantaría hablar con él antes de entrar al estudio para aprender lo más que pueda de su experiencia y consejos”, declaró, apuntando a que será en enero de 2017 cuando se disponga a grabar.

Adelantó: “vamos a grabar tanto temas cover como inéditos, entre los primeros propuse temas de Juan Gabriel, que para mí es un ídolo desde que era pequeña, otros de Rocío Dúrcal y de autores más jóvenes, como Espinoza Paz y Joss Favela; quiero que tratemos de renovar los temas, imprimirles mi esencia y de la mano de Pepe Aguilar tal vez no sea tan complicado”.

En lo que se refiere a temas inéditos, creemos que el tema universal es el amor, pero como dije antes con un lenguaje fresco. “Pepe tiene gran visión en ello, así que seguramente serán canciones hermosas, que nos serviran para llegar al público joven”.

La calidad interpretativa según Lety, es lo más importante para poder hacer sentir. “Siempre recuerdo a mi maestro de canto, el señor José Luis Ayala, que ya está en el cielo, pero me dejó mucho aprendizaje, me inspiró confianza, él me decía que la música era como el agua de sabores, no se puede cantar igual una balada, que un son o una ranchera, cada una tiene su manera, de modo que uno tiene que adentrarse en lo que quiere decir el autor, en lo que quiere que la gente sienta”; para lo anterior refirió que la actuación le ha ayudado bastante. “Mi ilusión era desde siempre cantar, pero en el camino me encontré con la actuación y me di cuenta de que ambas cosas van siempre de la mano, para poder interpretar mejor una canción tengo que ponerme en los zapatos de otra persona, lo mismo que en la actuación, adentrarte aunque no hayas tenido nunca una experiencia similar”. El disco se empezará a grabar a principios de 2017.

En relación a su paso por los musicales refirió que “estuve hasta la función número 800 en ‘Mentiras’, después logré mi primer portagónico en ‘Si nos dejan’ y actualmente estoy protagonizando ‘Vaselina’, en su versión en español, pero en Estados Unidos, lo cual es un gran orgullo para mí, porque también hay mucha gente latina allá que gusta de los musicales”. Ser la primera obra en español que llega a estos teatros es emocionante, poder abrir la brecha para nuevos proyectos. Hemos tenido invitados, como Maribel Guardia y Pablo Montero.

Lety López continuará ofreciendo funciones de “Vaselina” durante el próximo año y no descarta la opción de regresar eventualmente para algunas funciones más en “Mentiras”.