El homenaje “Eternamente Juan Gabriel” será en febrero de 2017

Iván Aguilera anunció que participarán artistas, como Juanes, Andrea Bocelli, Yuri, Luis Fonsi, Natalia Lafourcade, entre otros

Arturo Arellano

Luego de una larga espera, polémica, especulaciones y teorías, por fin Iván Aguilera, hijo del recientemente fallecido “Divo de Juárez” Juan Gabriel, decidió hablar y poner fin a las dudas, pues anunció en conferencia de prensa que el tan esperado homenaje al ídolo mexicano se llevaría a cabo el 18 de febrero de 2017 en el Foro Pegaso del Estado de México.

Este será el primer concierto oficial tras la muerte del cantante y será titulado “Eternamente Juan Gabriel”.

Aguilera estuvo acompañado de su esposa Simona Aguilera, así como de Jorge E. García, socio del Foro Pegaso, además de Eduardo Gasca, secretario de Cultura del Estado de México, en representación del gobernador Eruviel Ávila.

Dijo que contará con la presencia de artistas como Juanes, Andrea Bocelli, Yuri, Fernando de la Mora, entre otros, de una larga lista de invitados especiales, que seguramente harán interpretaciones magistrales de los temas de Juan Gabriel.

De entrada, Iván Aguilera explicó: “estamos para anunciar el primer concierto oficial de parte de mi familia, del homenaje a mi padre Juan Gabriel, en el que contaremos con el apoyo del gobierno del Estado de México para hacer algo a la altura y calidad a la que nos tenía acostumbrados mi padre. Esperamos que llenemos cada expectativa”.

A lo anterior, Gustavo Farías, productor agregó: “el evento que vamos a realizar será algo muy grande, ambicioso, con un elenco impactante y principalmente con una gran sorpresa que estamos seguros hará vibrar los corazones de todos los fans de Juan Gabriel”, y refirió que hasta el momento el elenco se compone por artistas de la talla de Jessie & Joy, David Bisbal, Luis Fonsi, Natalia Lafourcade, Shaila Dúrcal, La India y Aída Cuevas.

Si bien la lista es bastante nutrida, no descartó la posiblidad de que se vayan sumando más personajes. “Estos son los confirmados hasta el momento, y poco a poco otros artistas se irán sumando a este homenaje a la memoria de Juan Gabriel, pues muchos quieren estar y en cuanto los tengamos los iremos dando a conocer”. Informó, además, que el espectáculo “Eternamente Juan Gabriel” comenzará en punto de las 17:00 horas y a partir de enero se pondrán a la venta los boletos. Esperamos una asistencia de poco más de 70 mil personas”, lo cual deja claro que será un homenaje impresionate para corear los éxitos en honor a su autor.

En relación a la sorpresa que están preparando, Farías se limitó a decir: “no podemos adelantar mucho, pues de lo contrario ya no sería una sorpresa. Pero les aseguramos que será algo muy especial, donde la gente podrá revivir la experiencia de ver a su ídolo Juan Gabriel. Haremos uso de la tecnología, pero no diré más, como dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta”.

Iván Aguilera aclaró: “vamos a invitar a Luis Alberto y a Joao, a mi madre y a toda la familia, no tenemos ningún inconveniente y que ese día dejemos a un lado los conflictos y disfrutemos juntos de este homenaje”, señaló. Por otra parte, el heredero de Juan Gabriel añadió que este evento será el primero que tienen pensado realizar tanto en México como el extranjero. “Esa es la idea, yo quiero seguir con su legado y llevar este espectáculo por todo México y otras partes, con distintos elencos, pero éste es el arranque y el más importante, porque además el escenario que tendremos será impactante”. El espectáculo “Eternamente Juan Gabriel” será grabado para CD/DVD y será transmitido por televisión el 10 mayo de 2017, aunque aún no se sabe que televisora se hará de los derechos.