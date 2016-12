Elenco de “El Rey León” convive con abuelitos del Asilo Concepción Béistegui

Fundación CIE entrega además donativo de 155 mil pesos para mobiliario de la casa para ancianos

Arturo Arellano

Una tarde inolvidable fue la que disfrutaron los abuelitos beneficiarios del Asilo Concepción Béistegui, pues parte del elenco del musical “El Rey León” acudió para convivir con ellos y compartir villancicos, piñatas, ponche, abrazos y demás componentes de una maravillosa posada. No suficiente con ello, Fundación CIE se hizo presente para realizar un donativo de 155 mil pesos para mobiliario, lo cual sin duda dejó contentos a los habitantes de esta casa para personas de la tercera edad.

Todo comenzó a las 13:30 horas cuando ya todos los abuelitos se encontraban en el patio del asilo a la espera de este maravilloso espectáculo. Fela Domínguez, quien da vida a Nala en el musical, encabezó lo que sería el arranque de esta posada, interpretando villancicos y temas de la obra, también en compañía de amigos y miembros del elenco. Los abuelitos lucieron emocionados, aplaudiendo cada tema y acompañando las canciones más conocidas como “Blanca Navidad” y “El niño del tambor”, al término de la presentación musical, todos corrieron a abrazar a los abuelitos, que agradecidos correspondían con besos y hasta lágrimas.

Acto seguido, Fundación CIE, representada en esta ocasión por la licenciada Bety Crispín, hizo la entrega simbólica de un cheque por 155 mil pesos al Asilo Concepción Béistegui, presidida por el doctor Agustín Soto Nachón, que se dijo agradecido, ya que este monto será utilizado para mejorar el mobiliario de esta casa de reposo para personas de la tercera edad. “Gracias a grandes corazones como los de ustedes podemos continuar con nuestro trabajo, estamos agradecidos, sobre todo las personas que aquí habitan y reciben todo tipo de atenciones, desde manutención como médicas; nada de esto podría ser posible sin apoyo de gente como ustedes”.

Luego, Fela en entrevista con DIARIOIMAGEN, aseguró que esta visita le cambió la vida y que no duda en que continuará haciendo labor de voluntariado. “Esto es de las cosas más hermosas que he hecho, nunca había ido a un asilo, la verdad, te cambia la vida, ver las caras de felicidad de los abuelitos, su expresión cuando les dices hola, cuando les cantas, les das un abrazo, ellos sonríen y lo agradecen de una manera demasiado honesta. Tengo el corazón demasiado sensible”.

Nos platicó de su experiencia charlando con uno de los abuelitos. “Me dijo que sintió muy bonito cuando lo abracé, sus ojos se llenaron de lágrimas y fue emocionante saber que con tan poco se les puede cambiar el día a estas personas, es increíble lo que un abrazo puede lograr, es algo hermoso”, señaló también que la visión de su vejez es “con mi familia, llena de nietos, bisnietos y tener a alguien conmigo, tengo a mis dos abuelitas, porque los abuelitos ya fallecieron, creo que el amor de la familia es fundamental en la vejez, ellos te mantienen vivo, por ello, la gente de los asilos lo que necesitan eso, cariño, aliento”.

Aseguró que desde ahora no dejará de hacer labor de voluntariado. “Esto no sólo es ayuda para ellos, sino para nosotros, nos llena de energía, de amor, de esperanza, me llena de vida verlos, es por ello que voy a regresar, nunca había tenido esta experiencia y sin duda la voy a repetir, veo la necesidad de esta gente y cualquier persona que haga voluntariado, les digo que van a querer regresar”. La temporada de “El Rey León” continúa en el Teatro Telcel con funciones prácticamente todos los días.