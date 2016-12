Bonos navideños y gasolinazos

Índice político

Francisco Rodríguez

Mientras los diputados reciben sus injustificables bonos navideños y los altos pontífices de la casta gubernativa se reparten aguinaldos que insultan el salario de la mayoría de los mexicanos, sus patrones, los ciudadanos de a pie, recibimos la artera puñalada de las alzas a los precios y tarifas de gasolina, electricidad y diésel.

Sin embargo, Petróleos Mexicanos, la empresa subastadora, boletina oronda que va a ganar, no sabemos cuándo, unos pesitos a cambio de ya no exportar barriles de crudo, los mismos que extraen las perforadoras extranjeras, gracias a los acuerdos internacionales para reducir la oferta de petróleo en el mercado.

Habría que ver cuál será el contenido del boletín cuando el acuerdo entre productores deje de tener vigencia, cuando decidan aceptar la realidad y lleguen a la conclusión que el mercado y los precios petroleros lo definen los compradores, como ha sido siempre. ¿Dirán que siguen ganando? Es lógico, porque el manejo en lo oscurito del presupuesto sigue siendo su especialidad.

El mundo al revés. La visión del manejo corporativo del presupuesto público, la ley del embudo que castiga a los trabajadores y premia a los indolentes y sumisos. El anacoluto, la inconsecuencia, el despropósito entre el discurso y la práctica. El lugar donde nada tiene pies, ni cabeza.

San Lázaro: sangría monumental a nuestros impuestos

Los pocos diputados que renuncian al bono navideño son tratados en los boletines de sus partidos como héroes civiles. 36 de Morena, 23 del Movimiento Ciudadano, 10 priístas, 4 panistas, 1 verde y 1 independiente, se rasgaron las vestiduras, “solidarizándose con el pueblo trabajador”. ¡Ah chingao!

El boletín oficial de la Cámara insiste: que el bono será dedicado por los esforzados legisladores para pagar los servicios de personas que los auxilian en sus labores parlamentarias. Desconocen la estructura o mienten por interés. Todo mundo sabe que el universo de asesores y ayudantes de los diputados cobra en las nóminas de San Lázaro.

La nómina de marras, inflada y casquivana, ha sido objeto de críticas feroces, ya que supone una sangría monumental a nuestros impuestos y no sirve para maldita la cosa. Los pocos diputados que usan la tribuna para expectorar sus frustraciones, por lo general reciben las tarjetas que repiten como loros, de las secretarías del despacho que ocupan las cámaras como cajas de resonancia.

Cauda de asesores pantagruélicamente pagados

Los menos afortunados, los que no tienen patrón poderoso que les jale el mecate a sus perros, reciben tarjetas, discursos completos o indicaciones forzosas de las lujosas oficinas del líder cameral, o cuando mucho de sus asesores pantagruélicamente pagados, aunque nunca han convencido a nadie de sus sofismas y engaños discursivos.

Hasta los mismos centros de análisis pagados por la Cámara de Diputados se han opuesto públicamente a los salarios devengados por los furtivos asesores de los dichosos legisladores, que nunca se ha demostrado que existan. Tocaron hueso, por ahí no se puede justificar ningún gasto posible, mucho menos serio.

Las excusas de César Camacho Quiroz

En un arranque de demagogia, el multimencionado coordinador de los diputados priístas, el mexiquense César Camacho Quiroz, se hace portavoz de los “renegados” del bono navideño, una vez que lo aprobaron en la Junta de Coordinación Política, y suelta una de ésas que lo han hecho despreciable de cabo a rabo.

El chaparrito puso a textear a su enorme equipo encargado de transmitir sus emociones a través de redes digitales —un nutrido grupo de supuestos expertos que también son ubérrimamente pagados por nuestros escamoteados impuestos—, que donará los 150 mil pesos que le tocaron, subrepticiamente…… al Patronato de Ayuda para la Prevención y Readaptación Social del Estado de México. ¡Uff! Esa rueda de molino no la digiere ni el más glotón de los tragaldabas en nómina informativa de la Cámara. Argumento pedestre, correspondiente al jaez del famoso diputado que es plurinominal por enésima vez consecutiva.

No contento con el texto de su mensaje reivindicativo, Camacho Quiroz tiene el morro de producir un video donde aparece donando esa fabulosa cantidad, a pesar de que, según los diputados priístas, el dichoso bono aún no se los habían depositado en cuenta. ¿Hasta dónde llegan las falacias, cuál es el límite del despropósito?

Asignaciones presupuestales oscuras y sin sentido

Si hay algo oscuro en este país es el manejo de los recursos públicos que se reparten todos los partidos en las Cámaras de Diputados y Senadores. Como dicen los abogados: es de explorado derecho. Pero no sólo eso, hay todavía demasiados recovecos y puntos ciegos sobre el destino de lo que nos cuesta mantener esas famosas entidades autónomas y de interés público que son líderes y franquicias políticas.

Además de las formales asignaciones presupuestales, oscuras y sin sentido, que una vez que son aprobadas por los diputados, pasan por el tamiz de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde los burócratas de cuello blanco, pasando sobre la votación de los conscriptos, las transfiere a su antojo…… para premiar a sus insulsos favoritos gubernamentales y castigar sin piedad ni miramientos a los opositores, aunque se trate de recursos que alivien necesidades de agua, vivienda, salud, alimentación o actividades agropecuarias de subsistencia. Para los delfines hacendarios, todo es lo mismo. Es, simplemente gasto, aunque vaya a ser social.

Los moche$, la única realidad conocida del gobierno

Con insultante hipocresía, los senadores, bajo el mando de Humberto Castillejos Cervantes, el consejero jurídico de la Presidencia, aprueba el uso medicinal de la mariguana, con sus reservas, para justificar su ominoso descuido hacia otras sustancias vegetales derivadas de las investigaciones de la medicina tradicional y alternativa mexicana.

Concede a la Cofepris la última palabra en la autorización y regulación de las mismas, cuando de todos es sabido que en ese reducto de maleantes, la Cofepris del yerno de Heriberto Galindo, Mikel Andoni Arriola Peñalosa, premiado con la dirección del Seguro Social, es donde se transaron los obstáculos para que la medicina tradicional no prospere jamás…… y se privilegien las abultadas compras de medicamentos y sus respectivos moche$, de las empresas farmacéuticas que producen todo el catálogo de placebos que atiborran los anaqueles llenos de mejorales y calmantes de las instituciones del sector salud, que ya no sirve para maldita la cosa.

El reino de la inconsecuencia es, al mismo tiempo, el reino de las fantasías gubernativas, del desgarre hipócrita de vestiduras y, desde luego, de los moche$, la única realidad conocida de un gobiernito donde nada tiene pies ni cabeza. ¿O usted qué cree?

Índice Flamígero: Los maloras especularon casi desde el momento mismo de la explosión de pólvora -controlada por la Defensa Nacional- en el mercado de fuegos artificiales de Tultepec, en el Estado de México. Que justo cuando se dijo a los altos mandos de la Sedena que su infame iniciativa de Ley de Seguridad Interior -pretexto para militarizar de plano al país, ante la manifiesta incapacidad de los civiles en los cargos públicos- posiblemente sería discutida y aprobada hasta febrero… Le dejo a usted la conclusión. + + + El presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, puso en números rojos a la empresa “productiva” del Estado CFE y, ante ello, pagó hace meses 300 millones de pesos a una consultora privada para que le elaboraran el plan de negocios. La conclusión: que él la había quebrado. Aun así, pagó religiosamente a quienes lo exhibieron. La pregunta, entonces, resulta ociosa: ¿Habría moche? + + + Y a propósito, el consorcio Rivada acusó a Grupo Altán de haber utilizado información confidencial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para la elaboración de la propuesta que la autoridad tomó por ganadora en el Concurso de la Red Compartida. Se lo adelanté aquí en la colaboración intitulada ¿ Red compartida, red corrompida ?, hace ya alguna semanas. Se explica que funcionarios de la SCT solicitaron a la firma Deloitte “la elaboración de propuestas equivocadas para otros participantes con el fin de descalificarlos. “Funcionarios de la SCT solicitaron a Deloitte favorecer al Consorcio Veta Grande, ahora Altán, para resultar ganador en el proceso de licitación internacional de la Red Compartida”, añadió Rivada Networks. Asimismo, manifestó que Deloitte advirtió tanto a la subsecretaria Mónica Aspe, como a su equipo, acerca de los riesgos en materia de seguridad nacional, por la participación de capital y de empresas chinas en el entonces consorcio Veta Grande, ahora Altán. La corrupción a todo lo que da en la SCT, pues. + + + Grato reencuentro con la arquitecta Flora Mariscal, quien comenta en torno a la cena que Donald Trump ofreció el fin de semana a Carlos Slim, a petición expresa de éste, según el presidente electo de EU -aunque el primer yerno del país, Arturo Elías Ayub, diga lo contrario—: “Si, al dueño del país, al que paga miserables salarios a sus 300 mil trabajadores. ¡Ah, no a todos!, a los de Sears, ni eso… solamente comisiones de lo que a veces venden. México y Salinas le dieron las oportunidades. Y los trabajadores la plusvalía. Si este individuo pagará 210 pesos diarios (3VSM) los empleados podrían darles mayor y mejor educación a sus hijos, que cuando crezcan ya no serían tan pobres. Si pagara eso, no dejaría de ser el más rico del mundo. Coincido, Flora. Coincido en todo tu planteamiento + + + Lo que sí: Slim le ganó la partida al gobierno de Peña, ¿a poco no? + + + Don Alfredo Álvarez Barrón comenta: “Un grupo de 500 manifestantes irrumpió en la oficina de Jaime Rodríguez El Bronco, gobernador de Nuevo León, para denostarlo por faltar a su palabra de reducir el próximo año el impuesto a la tenencia vehicular”. Y El Poeta del Nopal le hace segunda con su epigrama: “Los deslumbró con el trote / de un rocinante en la pampa, / pero hoy enseña la estampa / ¡de un caballo matalote!”.

www.indicepolitico.com

pacorodriguez@journalist.com

@pacorodriguez