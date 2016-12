Nahuales Underground irrumpe con “Político incorrect”

Los rockeros aseguran que el aporte cultural de los latinos es imprescindible en Estados Unidos

Arturo Arellano

De México para Estados Unidos y de aquí al mundo entero, ellos son Nahuales Underground, una de las bandas de rock en español más representativas en el medio oeste de los EU, teniendo específicamente Chicago como sede oficial.

La gente ha sido testigo de la conspiracion de estos locos mexicanos, para que ritmos como el ska, metal, reggae, punk y otros sean ejecutados en cada show acompañados de letras contestatarias, energía, pasión y alguna que otra letra sarcástica a los temas universales, como el amor y desamor. Ahora, luego de una década de dar vueltas, grabar demos, EP’s, haciendo shows y abriendo conciertos de bandas como Café Tacvba, Plastilina Mosh, Panteón Rococó, Los Auténticos Decadentes, Sekta Core, El Haragán y Compañía, La Castañeda y muchos más, llega el momento de comenzar su propio sendero profesional y lo hacen con el lanzamiento de su primer álbum oficial titulado “Político incorrect”, el cual contiene 10 temas cargados de punk, grounge y una pizca de ska muy al “Chicago Style’.

Loco Dub, fundador, voz y guitarra de la banda platicó a DIARIO IMAGEN. “Empecé hace mucho tiempo con otros carnales, dando conciertos en hoyos funky de Chicago, después de otras bandas se fueron uniendo miembros que ahora hacen de esta versión de Nahuales Undergound la más fuerte; por ello, nos decidimos a grabar este primer disco oficial”. Recordó: “llevamos tocando desde 2004, al principio era un proyecto sólo por expresar lo que sentíamos, pero en la marcha nos dimos cuenta que no estábamos yendo a ningún lado, sólo éramos la banda de la fiesta, la banda ‘buen pedo’ que tocaba en todas partes y nunca nos enfocamos en dar el paso, ahora, simplemente llegó la edad y los que nos quedamos en el barco decidimos recopilar nuestras canciones, sumarlas a temas inéditos y ponerlas en este ‘Político incorrect’, con una madurez importante, tanto musical como personal”.

En relación a su estilo sonoro refirió: “nos consideramos como rock alternativo o mejor dicho rock ‘alter-latino’, no obstante la misma esencia que tenemos nos hace de pronto aventar un punk, un ska, un reggae y esos matices nos llevaron a tocadas de ska, sin pedirlo es donde nos hemos desenvuelto. Creo que somos una banda bien orgánica de rock, porque seguimos la vieja escuela, de dos guitarras, un bajo y una batería, pero aunque hoy el rock está muy plastificado y se dice que ya no hay rockstars, creemos firmemente que el rock se puede reivindicar. Sólo hay que voltear para acá, de pronto México está más ‘agabachado’ que el propio Estados Unidos, si le echan ojo a las bandas latinas que están surgiendo en Estados Unidos, podrán ver que son muy buenas, con esencia setentera, psicodélica. En resumen, nos consideramos rock en español, latino, pero con matices ska y reggae”.

Las metas de la banda en primera instancia son recorrer Estados Unidos con “Político incorrect”, por lo que ya están dando los primeros pasos. “Ya hemos estado en Chicago, Michigan, Detroit, Minneápolis y Los Ángeles, esta última considerada la capital en Estados Unidos del rock en español y en 2017 esperamos llegar a muchos otros espacios”.

Como latinos radicados en Estados Unidos, Loco opinó en relación a la elección de Donald Trump como presidente del pais vecino del norte “Es un tema dificil, pero me atrevo a decir a nombre de la banda, porque compartimos no sólo música sino ideales, que es hora de que los latinos que venimos a Estados Unidos demostremos que no sólo estamos para construir y lavar platos, sino estamos poniendo nuestro granito de arena culturalmente, como nosotros hay muchos latinos y mexicoamericanos que ya están en otro nivel, que no es la clase obrera, en mi caso tengo un hijo al cual estoy preparando para que represente con orgullo sus raíces y que sea alguien grande en este país como mucha gente latina que esta aquí y ya lo ha hecho. Aunque sabemos que incluso muchos latinos votaron por Trump y que está de la chingada vivir bajo un régimen nazi, prácticamente, seguiremos aquí y saldremos adelante”.

De momento el disco está sólo en formato físico, pero en breve ya se podrá escuchar en plataformas digitales.