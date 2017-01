Pressive lanzará “Nada qué temer”

El sencillo será estrenado a nivel nacional el próximo 9 de enero, para después arrancar gira por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica

Con la participación de Kike, que estuvo recientemente en La Voz México, la banda oriunda de Guadalajara Pressive, estrenará el lunes 9 de enero su nuevo sencillo “Nada qué temer” en la radio nacional, el cual formará parte de su nuevo disco y que ha llamado la atención del público por su frescura y su interpretación, que no demerita lo que se está haciendo en el mundo actualmente.

Pressive es una joven y talentosa banda integrada por Josué Márquez, Lorenzo Prats, Carlos Félix y Andrés Prats, se caracteriza por su genuino y adictivo sonido, sintetizadores y agresivos riff de guitarras, combinados con melodías y letras fuertes.

Esta banda no tiene miedo a experimentar nuevos sonidos en cada material que graban y su show en vivo está lleno de energía y una peculiar personalidad que hace vibrar a los asistentes por sus temas en los que convergen el nü metal con sonidos industriales. Con influencias como Deftones, Tool, Chevelle, A Perfect Circle, Red, Linkin Park, la apuesta de Pressive es salir al mercado internacional gracias a la buena aceptación que han tenido teloneando a bandas como Kiss, Limp Bizkit, Black Veil Brides, entre otras.

De este modo, Pressive emprende un nuevo camino que inició apenas con su primer álbum lanzado de manera independiente en 2009, titulado “Inscent”, que los llevó a dar su primer tour nacional con extraordinarios resultados. Su segundo disco “Odium” fue descargado por miles de personas en todo el mundo, obteniendo gran aceptación por el público, para que presentaran “Marionette” y “Dissension” a finales de 2015.

En aquel año ofreció su primer gira por Europa, dando más de 16 conciertos en países como Alemania, Francia, Italia, Suecia, Suiza, República Checa, Austria, Luxemburgo y Dinamarca, con mucha aceptación, como el evento que se realizó en el icónico Kaiserkeller, famoso lugar en Hamburgo donde han tocado bandas como The Beatles, Foo Fighters y más. Con tan buena aceptación en cada presentación, el grupo anticipa su regreso al viejo continente en el verano de este 2017.

Algunos de los festivales donde Pressive ha podido dejar muestra de su calidad, son el Hell and Heaven Metal Fest en las ediciones 2014 y 2016, Empire Music Fest (Guatemala), compartiendo escenario con bandas como Incubus, Molotov, Cafe Tacvba y más; Revolution Fest 2013 y 2014; Vive Latino 2016; Force Fest 2016; Festival Cervantino; Festival de la Cerveza Gdl; Gdl Joven, entre otros. Además han hecho giras al lado de artistas de la talla de Misfits, Korn, Zoe, As Blood Runs Black, Disidente, Thermo, Austin TV, Fear Factory, Emery, Brujería, Alesana, Dark Lunacy y Children of Bodom.

Es así que contando con la colaboración especial de Kike, ex integrante de La Voz México, Pressive lanza su nuevo sencillo titulado “Nada qué temer” en el que además de lanzar una declaración de principios, se muestran listos para comerse al mundo de la mano de su rock alternativo con la premisa de ser la primera banda mexicana en escalar peldaños en el rock mundial con autoridad y personalidad propias.