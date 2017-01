Muere William Christopher a los 84 años

El actor era conocido por su papel como el cura Francis Mulcahy, en la serie televisiva “Mash”, éxito de los setenta

William Christopher, actor norteamericano que destacó en la década de los 70 con su participación en la comedia “Mash”, por su papel como el cura Francis Mulcahy falleció a los 84 años a causa de cáncer pulmonar; también participó en otras exitosas series como “The love boat” (“El crucero del amor”) y “Mad about you” (“Loco por ti”).

El deceso, según el comunicado de prensa desde Los Ángeles, ocurrió el pasado 31 de diciembre en su casa de Pasadena, California, por complicaciones del cáncer, confirmó su hijo John a KABC-TV Los Ángeles, de acuerdo con Variety. Christopher conquistó a la audiencia con la interpretación del sensible cura John Mulchahy en la serie de la CBS que se basó en la adaptación de la película homónima de Robert Altman. La comedia se transmitió de 1972 a 1983.

Ahora recordamos que el actor comenzó su exitosa carrera en el teatro, debutando en Broadway con “Beyond the Fringe”, al lado de Dudley Moore y Peter Cook; posteriormente su inicio en la pantalla chica fue en 1965, con una pequeña intervención en “Almas en la hoguera”. Después de algunas participaciones en diversas series, comenzó a lograr reconocimiento con El show de Andy Griffith, Hogan’s Heroes, Gomer Pyle: USMC, Nichols.

El último episodio de “Mash” registró un récord, pues logró una audiencia de 125 millones de espectadores, esta era una serie de comedia negra antibelicista, se realizó entre los años 1972 y 1983, y contó con Alan Alda en el rol protagónico. William también apareció en programas como “El crucero del amor”, además de incursionar en el doblaje como Angel Smurf y voces adicionales en la serie animada “Los pitufos”. También fue invitado en “Mad About You”, “La reportera del crimen”, “Louis y Clark: Las nuevas aventuras de Superman” y “Team Knight Rider”. Entre sus últimos trabajos se encuentran “Days of our lives” del año 2012 para la NBC, donde tuvo un papel recurrente como el padre Tobias.

William Christopher nació el 20 de octubre de 1932, creció en Evanston, Illinois, y estudió teatro en la Universidad Wesleyan de Connecticut. En la década de los 70 luchó durante dos meses contra la hepatitis, pero logró reponerse para llegar a los 84 años de vida y ahora permanecer el la memoria colectiva de los amantes de la televisión.