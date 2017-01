El box se pone sexy para “Playboy”

La revista cuenta con cuatro de las más bellas edecanes de este deporte para su edición de enero

Jamila, Jeni Summers, Verónica Flores y Ania Gadea protagonizan la edición de enero de “Playboy”, pues la siempre atinada revista para caballeros engalana sus páginas, no sólo con sus esculturales figuras y bellos rostros, sino con sus interesantes historias en el marco de uno de los deportes más famosos del mundo: el box, del que siempre se sabe mucho de sus protagonistas repartiéndose golpes en el cuadrilatero, pero muy poco de quienes le dan su toque sensual entre cada round y de lo que ahora podemos ser testigos gracias a la revista que ya está disponible en todos los puestos de revistas del país.

Estas son mujeres que cada fin de semana se pueden ver subiendo a un cuadrilátero, entre round y round, pintando de sensualidad la rudeza del deporte de los puños; no obstante, “Playboy” asegura estar consciente de que los amantes de este deporte no son indiferentes a estas bellezas y sus diminutos trajes, por lo que hacen realidad el sueño de muchos y presentan sin pudor lo que hay debajo de los mismos.

Jeni Summers, originaria de Brendenton, Florida, es una de estas bellezas estelares, con 34 años de edad. Aseguró a “Playboy” que “el box es sexy por muchas razones. Primero, porque los peleadores tienen cuerpos de atleta. Pero también porque ser boxeador exitoso es muy sensual, y eso significa que es creativo, inteligente, determinado y ambicioso. Todo eso en conjunto me excita muchísimo”, declara y asegura ser “una campeona en muchos sentidos. Primero, porque soy deportista desde que tenía seis años. Fui además porrista para los Bucaneros y ahora conseguí hacer mi sueño realidad como coordinadora de “Playmates”, he tenido una buena vida, aunque también he atravesado por periodos oscuros, muertes y heridas. Pero todo eso me ha hecho más fuerte al final”.

Por su parte, Verónica Flores, de León, Guanajuato, digna representante mexicana de apenas 23 años de edad comenta: “el box me parece sexy, pero no en la medida de cuántos golpes puedas dar, sino de cuántos puedas recibir. Es mucho más que un deporte. De alguna forma entrenar te transforma como persona, te obliga a mantenerte firme y a lograr tus objetivos. Soy una campeona y quiero serlo sobre todo en los negocios. No tengo una meta que no sea el empoderamiento de la mujer en el mundo de los negocios y me gustaría que otras chicas me vieran como ejemplo”.

Jamila, representando al viejo continente, platica: “tengo un gran respeto por quienes compiten de manera profesional, aunque debo confesar que el box me inquieta un poco, porque no me agrada la violencia. Pero sí hay una parte sexy, porque el box es un deporte que te permite fortalecer cada parte de tu cuerpo. Un cuerpo fit, cubierto de sudor y vaselina, siempre será una imagen agradable. Como bailarina y actriz he pasado gran parte de mi vida compitiendo. Sin embargo, hay que ser muy madura para entender que todos y cada uno de nosotros es valioso en lo que hace. Quiero ser recordada por el empoderamiento de la mujer”.

La revista con los sensuales cuerpos y palabras de estas cuatro bellezas del deporte ya está disponible a la venta, con el contenido además al que nos tiene acostumbrados la revista en el tema de gadgets, moda y temas de interés para el hombre de hoy.