George Michael se habría suicidado, según su ex

Fadi Fawaz, pareja de George Michael en sus últimos días de vida, aseguró en varios tweets que el cantante quería morir

Recientemente el mundo se conmocionó con la noticia del deceso del icónico cantante, George Michael, y si bien la autopsia realizada a su cuerpo no arroja resultados contundentes aún, ha aparecido una polémica mayor, pues Fadi Fawaz, pareja sentimental de Michael en sus últimos días de vida, aseguró en varios tweets que el cantante quería morir y que ya tenía varios intentos de suicidio. Luego de estas declaraciones, Fawaz eliminó su cuenta de Twitter.

La lluvia de tweets fue ayer domingo 1 de enero y empezó cuando Fadi publicó en la red social “No estoy seguro quién es ese repugnante amigo cercano de George, pero yo estaba en una relación con George Michael hasta que lo encontré muerto en la cama”, siendo el primero de los mensajes. Posteriormente, escribió “Lo único que George quería era MORIR… trató varias veces de suicidarse. Al final de cuentas lo consiguió… nos amábamos tanto y estábamos juntos casi las 24 horas del día”, esto último se especula fue el resultado de que alguien le cuestionara en relación a su cercanía con el cantante en sus ultimos días.

Finalmente, Fawaz cerró su cuenta en la mencionada red social y hasta el momento no trascendió ninguna declaración adicional, ni denuncias sobre algún hackeo de la cuenta, anteriormente había explicado que halló a Michael “yaciendo en paz” en la cama en su casa de Goring, al oeste de Londres. En tanto, la policía había indicado que la muerte del cantante era “inexplicable, pero no sospechosa”, mientras que Michael Lippman, representante del cantante dijo a la revista “Billboard” que al parecer la causa de muerte había sido un paro cardíaco. En cuanto a la autopsia, las autoridades indicaron que se realizarán más análisis, “cuyos resultados no se conocerán hasta dentro de varias semanas”.

Seguramente en breve existirán más detalles y declaraciones al respecto, leyendas urbanas, mitos e incluso teorías a las que sólo da pie un artista del calibre de George Michael, en un intento aferrado por mantener viva a la estrella de la música. Situación hasta un momento triste, ya que la música, talento y legado del artista son y serán, o al menos deberían ser suficientes para que en definitiva su recuerdo no muera nunca.