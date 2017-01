Marta Fernanda continúa en 2017 en “El hombre de La Mancha”

La actriz da vida a “Aldonza” en el mágico musical y asegura que el teatro es una fuente de esperanza ante la turbulenta sociedad de hoy

Arturo Arellano

Marta Fernanda se incorporó al elenco de “El hombre de La Mancha” desde los primeros tres meses de temporada de la obra el año pasado; sin embargo, la gente ha respondido de manera fantástica a su actuación, y es por ello que en este 2017 continuará en el papel de “Aldonza”.

Aunado a esto, la talentosa mujer, que fuera primero cantante para luego llegar a actuar en musicales, asegura que este año retomará su primera faceta, por lo que grabará y colocará en plataformas digitales algunas canciones inéditas.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, la actriz y cantante confirmó que se presentará como “Aldonza” en “El hombre de La Mancha” del 5 al 8 de enero. “Estoy contenta, porque ésta es una gran producción y la gente la ha recibido como tal, es una reinvención del clásico, con la que se deja claro que no es un musical viejo, la han visto niños, jovenes, adultos, abuelitos y todos la disfrutan por igual”. Hace la abierta invitación a que acerquen a los niños al teatro, ya que esta obra también es un acercamiento a la literatura.

Indicó que la versión del musical trata de contar la historia desde lo más profundo del ser humano “ha sido un proceso bastante divertido, interesante, pero sobre todo honesto, porque la idea es contar todo el imaginativo del Hidalgo y su historia desde lo más humano. En particular con mi personaje, el Hidalgo demuestra que todo es algo más de lo que podemos ver a primera impresión, siempre hay algo hermoso detrás”.

Reconoció que esta obra, primero literaria y ahora en la versión de teatro musical es una lección para todas las personas. “Es muy puntual y nos hacer recordar algo importante, que son los errores que hemos tenido como humanidad, las decisiones que hemos tomado y nos han llevado por mal camino. Si lo recordamos y lo reconocemos, podremos retomar el camino para volvernos una sociedad funcional. Creo que la lección más importante es que toda decisión es nuestra, decidir si escuchamos a los Quijotes o sus detractores o incluso a nuestro propio Quijote interno, porque estoy segura que todos podemos ser uno en potencia”.

Por otra parte, adelantó que este año es el que marcará su regreso a la música como tal en un estudio y no en un escenario de teatro musical, “es algo que tengo ganas de hacer y que no había podido por otros compromisos, pero seguramente grabaré algunas canciones y las pondré en plataformas digitales como un regalo a los fans que me apoyan y han tenido paciencia.

No serán canciones en el formato musical, porque eso requiere de otro tipo de preparacion, más bien serán temas originales en un corte más pop, fusiones, algo mexicano, pero no ranchero”.

Sin más, Marta Fernanda se presenta en “El hombre de La Mancha” del 5 al 8 de enero próximos y en breve comenzará a trabajar en sus nuevas canciones originales, con las que pretende hacer también algunas presentaciones showcase en vivo, cuyas fechas y lanzamientos serán dadas a conocer en sus redes sociales.