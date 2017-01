La historia cubana indisoluble de México

La historia de Cuba pasó por México. Fidel Castro escogió a nuestro país para realizar los preparativos de su expedición guerrillera a la más grande isla del Caribe. El 25 de noviembre de 1956 partió el yate “Granma” con 71 cubanos y un argentino a concretar su lucha política. Y el 25 de noviembre de 2016 murió Fidel Castro, a la edad de 90 años, uno de los políticos más controvertidos del siglo XX y XXI. Para algunos un héroe, para otros un simple ditador y tirano.

Fidel llegó a México en julio de 1955 e inmediatamente empezó a organizarse para regresar a su patria y echar del poder al presidente Fulgencio Batista. Para lograr sus propósitos necesitaba armas, dinero y gente que lo acompañara en su aventura.

Lo logró poco a poco. El armamento no era el mejor, pero pudo hacerse de armas sencillas como rifles de bajo calibre y escopetas. A los primeros les colocaron mirillas para hacerlos más útiles. La carencia económica siempre estuvo presente. Su vida en la capital rayaba en la austeridad.

Para reclutar a los cubanos no hubo problema. En la capital vivían exilados los isleños echados de su país por razones políticas. Estaban decididos a regresar a Cuba y enfrentar a Batista. Con dificultades, el rebelde Fidel Castro se preparaba para iniciar una revolución.

Se iniciaron los entrenamientos de los cubanos que regresarían a su tierra. Un coronel español, Alberto Bayo, fue el encargado de preparar a los rebeldes en la guerra de guerrillas, que aprendió en la Guerra Civil de su país. Después, el propio Ernesto “Che” Guevara también participaba en el adiestramiento de los voluntarios.

Las prácticas de los futuros guerrilleros se hicieron en terrenos de Tuxpan, Veracruz, y después en un rancho de Chalco, Estado de México. Quizá un hecho relevante para Fidel Castro fue el conocer en la capital a Ernesto “Che” Guevara, quien, con el tiempo, se convertiría como el principal asesor del líder cubano.

Fue en el hogar de María Antonia González, ubicado en las calles de Emparan, número 49, cerca del edificio de la Lotería Nacional, donde se encontraron por primera vez el “Che” Guevara y Fidel. Después sostendrían más reuniones secretas en la residencia del matrimonio de Orquídea Pino y Alfonso Gutiérrez, por el rumbo de San Ángel.

Fidel Castro y el “Che” Guevara fueron detenidos por elementos de la Dirección Federal de Seguridad, junto con 22 cubanos. Tras los interrogatorios, el líder y su célula de guerrilleros fueron puestos en libertad.

Ese hecho favoreció al futuro comandante Fidel Castro, pues quien estuvo a cargo de las investigaciones fue Fernando, Gutiérrez Barrios, el “Fouché” mexicano, admirado por propios y extraños que después sería secretario de Gobernación y gobernador de Veracruz. Ambos personajes sellaron una amistad que se prolongó por años.

Y llegó por fin el día de la partida. En Tuxpan, la madrugada del 25 de noviembre de 1956, bajo una lluvia, se hizo a la mar el yate “Granma”, que se ocupaba para pasear a turistas, con los arreglos necesarios para transportar a 82 cubanos, entre otros los futuros héroes de la Revolución Cubana: Fidel Castro, el “Che” Guevara, Raúl Castro, el hermano de Fidel, a quien le gustaban las corridas de toros; Camilo Cienfuegos, Juan Almeida y Ramiro Valdés. Dificultaron el viaje el peso de las armas, las roturas del motor y el mal tiempo. La nave encalló en un lugar conocido como Los Cayuelos y este contratiempo obligó al desembarco a las 6:50 horas de la mañana, el 2 de diciembre de 1956.

