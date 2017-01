¡Llegó la hora de defender lo que queda!

Índice político

Francisco Rodríguez

Las declaraciones de Meade de que las alzas a los combustibles evitarán más deuda externa e inflación son realmente de sanatorio para desahuciados mentales. No obedecen a lógica alguna y lastiman irremediablemente la sensibilidad y la inteligencia hasta de un pueblo que ha sido preparado para aguantar todas las necedades posibles.

Son absolutamente reptilianas, apoyan la mecánica de los procederes bajunos e inconscientes de una casta de desquiciados que nacieron para nunca mandar sobre los demás. Cualquier persona con dos dedos de frente reaccionaría de inmediato con indignación y rabia. Lo están haciendo cientos de miles de mexicanos bien nacidos. No hay que dejarlos solos.

Abonan al pensamiento históricamente comprobado de que los explotados han tomado el camino de las tres erres: rechazo al gobierno, rabia contra la opresión y revancha contra las decisiones cupulares de los que deciden en desventaja. Las tres que no auguran nada bueno.

Están diseñadas para desencadenar movilizaciones tumultuarias incontrolables, frente a las cuales no se sabría qué hacer. Arrinconan a los desposeídos pegando en el lugar más sensible: el bolsillo de los ciudadanos. El sistema no tiene la legitimidad ni está equipado con la fuerza suficiente para enfrentar el resentimiento que se avecina, mucho menos para reprimirlo.

Además, otro préstamo a NY de 500 mil millones

Sólo a Meade se le puede ocurrir negar lo que él mismo difundió en un boletín oficial de hace unos días: la decisión de pedir prestado a los financieros neoyorkinos la cantidad de 500 mil millones de pesos, para completar el chivo del presupuesto nacional.

Sólo a él se le puede ocurrir que los excesivos impuestos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el aumento a cada litro de gasolina no va a provocar inflación, cuando hasta Carstens, encargado de vigilarla, ha reconocido que los precios de bienes y servicios se dispararán hasta las nubes.

O revelan un desconocimiento absoluto de su función o es un bazucazo sobre el dolido cerebro de los mexicanos. Cualquier posibilidad es grave, porque se suma a una cadena de errores elementales que ya son insoportables, que han dañado en extremo toda posibilidad de convivencia pacífica entre gobierno y gobernados.

Estaban obligados a defender la economía popular

Son patadas de ahogado, que ahora sí, pegaron en las partes blandas del tigre, opinan los sensatos.

No sólo eso, que es alarmante, sino la ilusión esperada para acudir al rescate de nuestros principios y valores más emblemáticos como sociedad, asentada sobre un territorio riquísimo en petróleo que ha sido saqueado con voracidad y sin recato.

Saqueado por los mismos próceres que, sólo en teoría y por su juramento inicial, estaban primigeniamente obligados a defender la economía popular, la soberanía nacional y sus recursos. De la mano con sus patrones trasnacionales han dado la espalda a sus verdaderos jefes, los que pagamos su salario y hemos sido traicionados por unos rateros con salvoconducto.

Nos han avergonzado nuevamente ante el mundo conocido, por nuestra condición de país petrolero, miserable y escarnecido desde que se tenga memoria, pero hoy con saña inaudita y tratando de vendernos espejitos que sólo existen en sus destruidas neuronas, como las declaraciones del precandidato priísta Meade, que afirman, tiene en las encuestas la mayor aceptación de los tripuladores de un partido que agotó su razón de prevalecer.

Sólo en tierra de ciegos el tuerto es rey. Pero México es tierra de grandes hombres, de una enorme cultura de reivindicación popular, de grupos avanzados de pensamiento que han estado en la sombra de las preferencias y son absolutamente desconocidos por los hombres del poder, quienes sólo se rodean de los ambiciosos y descastados que los acompañan.

Hay que rescatar los honores de la justicia social

Muchas personas opinan en las calles y en los lugares de reunión del país, que llegó el momento de la huida hacia atrás del presidencialismo y de los desmedidos privilegios y rapiña de unos cuantos. Que ha sonado la hora del regreso al abandonado nacionalismo democrático moderno, de rescatar los honores de la justicia social.

Sólo los ciegos no lo ven. Se han agotado todas las variables de gobernabilidad y debemos recuperar, hasta donde dicte la conciencia, el tiempo perdido en la protección y utilización de los recursos del subsuelo, rematados vorazmente por quienes mandan, pero no gobiernan. La generación de energía, la refinación de sus productos, la industrialización de sus derivados que han sido concesionados a manos de negociantes sin escrúpulos, así como la distribución equitativa de la energía eléctrica, la aplicación puntual de las leyes agrarias, urbanas, laborales y electorales, es una necesidad inaplazable, antes de que nos arrase a todos la tormenta de la corrupción y el desacato.

Cómplices del trasiego de drogas y blanqueo de capitales

Porque cuando el derecho y las normas impuestas no se adaptan a las nuevas necesidades y a las tensiones emergentes se produce su defectuosidad, su insuficiencia y su perversión como instrumentos organizadores de la convivencia en libertad y desarrollo. Conceptos que suenan huecos en labios mentirosos y cerebros disléxicos.

El derecho y la política son como las dos caras de Jano, suponen el cambio en el marco del orden y la congruencia. No se puede decir que se avanza cuando simultáneamente se anulan los reclamos de una miseria que nos ahoga, que pretende desconocer de raíz el mandato originario de la nación, que hoy vive los peores momentos del nuevo siglo.

Mucho menos, poner la seguridad nacional en manos de quienes, complicándose con los peores grupos delincuenciales del trasiego y de las concesiones del aparato, socavan todas las alternativas de crecimiento, de pundonor público y de vergüenza social. Mucho menos, extender de nuevo un cheque en blanco para que lo sigan haciendo.

En inminente riesgo de perder lo que nos queda de Patria

Todos se han involucrado en el saqueo, siguiendo el ejemplo y las directrices de un puñado de badulaques que creen haber llegado para quedarse.

En ninguno de los tres niveles de gobierno, ni en la judicatura, ni en los sectores ministeriales, ni en los campos supuestamente reservados para los líderes de opinión y para los informadores que desgraciadamente viven de las prebendas y limosnas de los gerifaltes en turno, se encuentra una autoridad o una voz desinteresada, confiable a quien se pueda recurrir.

Ahora sí, llegó la hora de sacar la cara. De demostrar que somos 120 millones de indignados y ofendidos. Nadie puede excusarse de defender lo que nos queda de Patria. Estamos en inminente riesgo de perderla. Que nada quede por nosotros. ¿No cree usted?

Índice Flamígero: La nula sensibilidad sale a flote cuando, en medio de la crisis, se anuncia que los contribuyentes tendremos que cargar con la deuda de la saqueada CFE. Son 161 mil millones de pesos que saldrán de las arcas públicas para que la Federal de Electricidad haga frente a sus compromisos con sus trabajadores. + + + Por cierto que el anterior titular de esa empresa de clase mundial, Enrique Ochoa Reza, es de reacciones lentas o retardadas. Ahora en su cargo burocrático al frente del CEN del PRI salió a defender, según él, las razones del gasolinazo largos dos días después de su anuncio.. + + + Y quien se voló la barda fue el hubbie -esposito- de Alejandra Lagunes, la directora de la orquesta surgida desde Los Pinos. Dice Rafael Pacchiano, el vendedor de autos convertido en titular de Semarnat, que el mega gasolinazo fue ¡por cuestiones ecológicas! Metió segunda y derrapó. + + + Don Rubén Mújica Vélez escribe: “La noticia de la auténtica detonación de los precios de gasolinas, diésel y energéticos es una infame clarinada de un gobierno insensible. Meade repitió la frase de Videgaray: ‘Desconocíamos que a la gente le molestaban los aumentos a la gasolina’. Estos sujetos extranjerizaron a Pemex y ahora tienen que exprimir a la sociedad, especialmente a la de ingresos medios y bajos. Pero faltaba la cereza del pastel dosificada: retrasaron el depósito de las pensiones a cientos de miles de ancianos cuyas familias deben, cuando menos con un día, tener la seguridad de dinero indispensable. No duden que esos fondos los pongan a ‘sudar’. Las familias sufren por esta insensibilidad de un desgobierno que premia con largueza y anticipación a su burocracia, a sus levantadedos y a los señores de la injusticia’ y no le importa lo que sucede con el pueblo. Ni duda cabe que el jefe goza las mieles del boato y, como Luis XV, exclama: ‘¡Después de mí, el diluvio!’ Después se desató la Revolución francesa.” + + + Si usted no tuvo oportunidad de ver, el viernes anterior, el reportaje especial de Azteca Opinión sobre los 23 años del TLCAN, no se pierda alguna de sus repeticiones ya programadas. Ahí, entre otras cosas, el colega Gabriel Bauducco logra arrancar a personajes como Carlos Salinas de Gortari, Luis de la Calle y Jaime Zabludovsky detalles no conocidos de las negociaciones con George Bush y funcionarios de su administración. Imperdible, ahora que el TLCAN está en la mira de Donald Trump. + + + En su primer epigrama del año, El Poeta del Nopal se refiere a la pira funeraria que políticamente, implica el mega gasolinazo: “A la pira funeraria / que todo lo contamina / le agrega más gasolina / ¡con su reforma hacendaria!”.

www.indicepolitico.com

pacorodriguez@journalist.com

@pacorodriguez