El control de los guaruras en CDMX

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Uno de los más antiguos y persistentes males de la Ciudad de México es, sin duda, el del guarurismo.

No sé, ni tengo idea de si existe un registro de eso, pero no dudo que el primer guarura mexicano date de la época de la colonia.

De dónde hayan salido no importa, pero el caso es que hoy no existe mexicano adinerado, influyente o pudiente que se precie de serlo, con cargo público o no, que no tenga al menos un guarura a su lado.

A lo largo de estos años se ha creado un conglomerado de guaruras en el que lo mismo están los que además de resguardar la vida y seguridad de sus jefes, le hacen al chofer, al corre-ve-y-dile, llevan los niños a la escuela, sacan a pasear al perro de la casa, van al mandado, lavan el coche, son puente entre la casa grande y la chica, son los mil-usos que cambian el foco, arreglan la plancha, o actúan como secretarios particulares y a veces hasta de administradores.

Le hacen a todo. Eso sí con su pavorosa pistola al cinto, y con su AK-45 presta para entrarle a la batalla cuando van en el coche.

Fieles al patrón, hacen incluso el trabajo sucio de atravesársele al chavo que viene incomodando al jefe y que, al chasquido de los dedos de este, además lo bajan de su auto y lo madrearon.

Ahí están los casos de Lord-Ferrari y Lord Rolls Royce, quienes mandaron a sus guaruras a golpear a conductores que consideraron un estorbo. O también está el del Arne aus den Ruthen Haag quien fue agredido por los guaruras del empresario Raúl Libien Santiago.

Extensión de la prepotencia de sus jefes, todos los demás guaruras que operan en la capital del país bajo el concepto de “escoltas”, son en realidad una amenaza constante para los ciudadanos.

Por ello ayer el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México suscribieron un convenio que buscará establecer reglas de operación y conducta para guaruras, y para someterlos a un control.

Durante el acto, el titular de Gobernación consideró que las labores de seguridad pública o privada “no pueden implicar actos al margen de la ley ni estar ligadas a actos de prepotencia”.

Y agregó:

“Abusos por parte de elementos de seguridad privada, son hechos que causan, con justa razón, indignación entre la sociedad, situaciones que son inaceptables y como autoridad estamos obligados a prevenir y sancionar”, señaló.

Por ello Mancera y Osorio suscribieron ayer el convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Privada que buscará ajustar la operación de escoltas privados a un régimen de reglas y controles.

Actuar en este campo, señaló Osorio, no se trata de una acción aislada, sino que forma parte de una amplia agenda de trabajo que se ha impulsado en esta administración federal.

Así, desde las instalaciones del Centro de Mando de esta ciudad, el titular de Gobernación exhorto a las empresas de Seguridad Privada a impulsar, de manera corresponsable, el funcionamiento profesional y transparente del sector de la seguridad privada en todo el país.

Advirtió que para el presidente Enrique Peña Nieto, la seguridad es sin duda uno de los temas más importantes.

“Somos sensibles ante la exigencia ciudadana de terminar con estos casos, lo cual requiere necesariamente, la suma de esfuerzos y el trabajo coordinado”.

Explicó que el acuerdo firmado con el Jefe de Gobierno es apenas uno de los esfuerzos que habrán de replicarse en todo el país.

“Ya lo llevamos en propuesta, en sugerencia a todos… a la gobernadora y a todos los gobernadores del país, dentro de nuestras reuniones regionales”.

Reiteró el compromiso de la actual administración con “la tranquilidad ciudadana, requisito indispensable para el ejercicio de las libertades y los derechos de los mexicanos”.

Recordó que desde 2014, y de la mano con todos los gobiernos estatales, se ha realizado un esfuerzo para mejorar las condiciones regulatorias del sector y para contar con información más precisa y unificada respecto a las empresas que operan en el país, el personal que las conforman y el equipo con que el que cuentan.

Indicó que en días anteriores se aprobó el Manual Operativo homologado para la integración del Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada.

En este sentido, dijo, regular no se trata sólo de imponer controles a una industria, sino de dar certidumbre a todos los que participan en ella y alinear su funcionamiento para abonar hacia un fin común.

A su vez Mancera señaló que con el nuevo reglamento de seguridad pública se fortalecerá la labor de seguridad de las corporaciones policiacas en la Ciudad de México, porque “esta ciudad no puede acompañar conductas delictivas”, dijo.

Y consideró que con la firma de este Convenio, se trabajará de forma coordinada con las corporaciones de seguridad y se intercambiará información respecto a los servicios que brindan.

“Hoy tenemos que movernos porque la delincuencia también se mueven y cambian las formas de operar y las policías y corporaciones no pueden quedase estáticos”, dijo.

MÁS DE LO MISMO

INEGI advierte: ojo, mucho ojo con sus casas y cosas, porque los indicadores advierten que es justamente durante las vacaciones de invierno, cuando los robos a casas habitación se incrementan.

No es entonces para desechar lo que indica la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública 2016 que precisa que ese año, 23.3 millones de personas en el país fueron víctimas de algún delito, lo cual representa una tasa de prevalencia delictiva de 28 mil 202 por cada cien mil habitantes.

La misma encuesta indica que el robo a casas habitación ocupó el sexto lugar en la incidencia delictiva, detrás penas del robo o asalto en la calle o transporte público, extorsión, robo total o parcial de vehículo, fraude y amenazas verbales. De estos casos el 84% por robo se dio en propiedades en donde no estaban sus moradores en el momento del ilícito.

Al respecto, David Ysunza Mujaes, director de Ventas y Marketing de ADT-Tyco, destacó que en hogares en donde existía algún tipo de seguridad, como guardias privados, cámaras de video-vigilancia o alarmas electrónicas, el número de robos disminuyó.

Lo anterior significa que es recomendable para la gente el uso de algún tipo de medidas de seguridad para evitar que sus propiedades inmobiliarias sean víctimas de robo o intrusión.

Además, es necesario tomar las siguientes medidas de prevención:

No publicar nada en redes sociales. Éste es el principal medio de información de los ladrones para enterarse si una persona está de vacaciones, en dónde y de qué a qué fecha estará su casa vacía.

Cuando se sale de casa, se deben asegurar bien cerraduras, garaje, ventanas, incluidas las más pequeñas y sellar el tragaluz.

Simular que la casa está habitada. Dejar un foco prendido todo el tiempo no es suficiente. Es preferible adquirir un sensor de iluminación.

Informar a los vecinos de confianza de sus planes de salir de vacaciones para que puedan informar en caso de observar algo inusual.

Pedir a alguien de confianza levante todo su correo, ya que el acumular sobres o propaganda en la puerta de entrada, es un claro indicativo de que no hay nadie en casa, negocio u oficina. Es decir, hacer limpieza de la entrada

Adquirir algún sistema de seguridad, como lo es una alarma monitoreada y de ser posibles cámaras de seguridad contratadas a una compañía especializada.

Tener a la mano los teléfonos de las autoridades de su localidad y de organismos de la sociedad civil que pueden ayudarle, como los Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública en diversas entidades

Hágalo! Nada le cuesta, y así protegerá sus bienes.

