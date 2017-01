Belinda dedica mensajes románticos a Criss Angel

La cantante mexicana y el mago norteamericano presumen cada vez con mayor apertura su relación

Belinda siempre ha sido tema de conversación y polémica; sin embargo, esta vez no es por algún desplante grosero o mal entendido con fans, ni bochornosos momentos en conciertos en vivo por cantar o no alguno de sus temas. En esta ocasión todo es producto del amor, pues la intérprete de “Sapito” protagonizó un intercambio de mensajes románticos con su actual pareja, el mago Criss Angel en redes sociales y cabe destacar que su relación la dieron a conocer el año pasado.

Todo comenzó con Belinda teniendo la iniciativa, al escribir en Twitter: “De las cosas más bonitas que me pasó este año fue conocer a @CrissAngel que me enseñó a no juzgar a las personas sin antes conocerlas” y más tarde agregó “Happy New Year @CrissAngel mi amor!!!”, lo cual detonó enseguida reacciones, tanto de fans como de los infaltables haters. No obstante, esto no fue motivo para que el mago respondiera de una manera envidiable para muchas chicas: “Mi amor, tú me inspiras para ser el mejor hombre que pueda ser, tú trasciendes el amor verdadero y la felicidad pura. Eres una verdadera bendición, te amo mucho”.

Finalmente, Criss Angel remató sus halagos, diciendo “Feliz año nuevo mi amor @belindapop, eres el amor de mi vida”. Lo cual deja claro que su relación va viento en popa y que ninguno de los dos tiene miedo de que el mundo entero sepa de ello.