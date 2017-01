CFE, los engaños al consumidor

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

El hombre corriente, cuando emprende una cosa, la echa a perder por tener prisa en terminarla.

Lao-tsé (570 aC-490 aC) Filósofo chino.

La Comisión Federal de Electricidad mantiene esquemas que van contra la economía del país y de los consumidores. Sus tarifas diferenciadas que, como organismo gubernamental, son anticonstitucionales ya que hace diferencias entre unos y otros mexicanos, así como sus sistemas de cobranza que esconden detonadores inflacionarios ocultos.

Dicen propagandísticamente, desde las instancias gubernamentales, que la electricidad está “subsidiada” y que no es el precio que deberíamos pagar.

Incluso, se anunció que disminuirían las tarifas.

Como la empresa dominante en la distribución de energía eléctrica, hace y deshace en perjuicio de los consumidores. Las altas tarifas sólo dañan la economía de las familias, son terriblemente inflacionarias ya que afectan todos los procesos productivos del país y, por si fuera poco, no hay opciones para el consumidor para cambiar de empresa.

Las tarifas están diferenciadas hasta por zonas geográficas. Esto quiere decir que las colonias que están catalogadas como clase media, pagan más cara su energía y, por si fuera poco, sus tarifas diferenciadas, que cobra la energía más cara a quienes más consumen, colocando un impuesto injusto a esas clases medias altamente vulneradas y vulnerables.

La categoría de “DAC”, que significa de “servicio doméstico de alto consumo”, fue una invención para acorralar a los consumidores. Quien se deja generalmente le cambian la tarifa. No hay claridad en los recibos de la empresa y se aprovechan de la confusión de sus “estrategias” financieras. De esa manera personas físicas y morales, están secuestradas por la CFE, empresa que es pésimamente administrada debido a que, a pesar de contar con este tipo de ventajas abusivas, tiene pérdidas multimillonarias, sin inversiones nuevas.Esto orilla a las grandes capas sociales a destinar una gran parte de su presupuesto para el pago de energía eléctrica. En diciembre, más del 35% de los consumidores se retrasaron en el pago de las facturas de consumo eléctrico y la cartera vencida de la compañía, datos que se manejan en los corridos administrativos de la empresa que dirige Jaime Hernández, es superior al 5%, mucho más elevado que la cartera impagable de la banca privada.

Las cosas están mal en esa empresa gubernamental, monopólica, y no se ha podido hacer eficiente. Parece una sentencia.

PODEROSOS CABALLEROS.- El presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, Antonio Lozano Pineda. Ya es procesado por un fraude de casi 5 millones de pesos. Es la primera muesca en la guadaña juzgadora de Alfredo Castillo, presidente de la Comisión Nacional del Deporte.

Se menciona que es el primero de la lista y que vendrán más dirigentes de federaciones deportivas que usan y abusan de los recursos públicos que se les da para promover el deporte en el país. Cinco millones que le imputan a Lozano Pineda, es un cacahuate para el dinero que manejan las mafias deportivas.

Sin embargo, es importante que quien se robe un centavo de los mexicanos que sea castigado. Sea político o un vividor de la administración pública.

*** Desde el 1 de enero del 2015, los productos que tienen azúcar en sus fórmulas, se paga un peso como un impuesto especial. El anexo de la resolución de miscelánea fiscal está enfocado a productos que producen obesidad. No es un nuevo impuesto, ya que el Congreso es el único que aprueba este tipo de imposiciones. Un reportero que no entiende de los temas fue el que redactó la nota para un periódico de la Ciudad de México y sacudió al avispero. Primero, el impuesto ya se cobra en bebidas azucaradas, entre ellos los productos lácteos. Después, no hay justificación para incrementar el precio de esos productos.

*** Caos total generan las obras que realiza el gobierno del Estado de México, entidad gobernada por Eruviel Ávila, en el entronque el llamado Viaducto Mexiquense, avenida Río de los Remedios y carretera México Pachuca. Los constructores dejan abandonada la maquinaria, no destinan personal para orientación a los conductores, dejan que indocumentados se hagan esas tareas por unas monedas que les dan los camioneros. Un país con desorden y falta de respeto, está destinado al caos. Esa empresa debe ser sancionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que encabeza Gerardo Ruiz Esparza.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.- Axtel, al mando de Roberto Zubirán, en todo evento se refiere con orgullo su Centro de Datos “Alestra Green Data Center” en Querétaro fue reconocido como el mejor a nivel mundial por su infraestructura y mejores prácticas de operación. Como hemos mencionado en este espacio, desde su inauguración en 2014, el Centro de Datos Alestra en Querétaro fue catalogado como el más sustentable de la región y reconocido mundialmente por sus prácticas innovadoras, y la implementación de mega tendencias.

