Tania Castillo y Monserrat Rivera se preocupan por crear contenido web para gente adulta

Las socias de Púrpura Producciones han triunfado con programas como “Glenda y sus hombres” y preparan más éxitos en el 2017

Arturo Arellano

Tania Castillo y Monserrat Rivera son dos empoderadas mujeres, quienes encabezan la producción de contenidos web de Púrpura Producciones y recientemente obtuvieron éxito con el programa “Glenda y sus hombres”, por lo que se dieron cuenta de que el público mayor de 50 años está ávido de entretenimiento en este tipo de plataformas y formatos.

Para este año, las productoras ya cocinan nuevas ideas y programas que seguramente serán del agrado de este target de mercado, que ciertamente está un poco descuidado en las plataformas digitales, donde generalmente el contenido es para jóvenes y niños.

En entrevista con DIARIOIMAGEN, durante su visita a nuestra redacción, ambas platicaron de su experiencia en “Glenda y sus hombres” y de lo que depara el 2017. “Es un programa de entretenimiento con entrevistas donde Glenda Reina platica con hombres guapos, interesantes y para su segunda temporada serán 10 capítulos y estará terminando allá del 11 de enero y la última emisión es con Yolanda Andrade, porque en la segunda temporada decidimos que sería ‘Glenda, sus hombres y una que otra chingona’ y la chingona que trajimos es Yolanda, juegan entre ellas y habla de cómo se recuperó de su adicción al alcohol, tambien habla de su sexualidad y es con lo que termina la serie”. Esta se transmite los miércoles a las 20:00 horas por Glenda TV y los viernes en Purpuraproducciones.mx se transmite un resumen de lo mejor de cada programa.

En relación a las diferentes formas de entretenimiento que existen hoy con las herramientas tecnológicas, aseguraron que “el futuro del entretenimiento será una combinación entre la televisión convencional y todos los medios electrónicos y redes sociales. La televisión no va a desparecer, está en un proceso de transformación porque el contenido que se utilizaba ya no es algo que a la gente le guste ver, entonces están en transición. El internet no va a reemplazar la televisión, sólo es una plataforma más que se suma a un lenguaje diferente, lo que sí va a pasar es que la televisión y las empresas grandes empiecen a atreverse a nuevos contenidos, caras y proyectos”.

Destacaron que su experiencia con “Glenda y sus hombres” les permitió darse cuenta de que hacía falta contenido en internet para gente mayor a los 50 años. “Creemos que el internet no sólo es para “millenials”, porque nuestra generación también tiene la intención de estar en esta plataforma, pero no hay contenido para gente de nuestra edad, porque todo mundo se está abocando a hacer contenido para gente joven.

Así que nosotras apostaremos a hacer contenidos para gente no tan joven, primero porque no lo sabemos hacer, no sabemos como piensan los jóvenes y segundo porque no nos interesa, lo que nos interesa es la gente de 30 hacia delante, contenidos con temas que caso no se tocan en televisión, como la sexualidad de la gente de 50 o más por ejemplo, tratar la no violencia a mujeres y niñas, derechos humanos, no discriminación, inclusión y todo ese tipo de cosas en programas de entretenimiento”.

Las socias de Púrpura Producciones prometen nuevo contenido para la web a partir del marzo, mientras tanto, aún se puede disfrutar de “Glenda y sus hombres” los miércoles a las 20:00 horas por Glenda TV.