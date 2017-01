Ben Affleck podría no continuar con “Batman”

El actor y director no sólo requiere, sino exige un guión extraordinario para seguir en el proyecto

Si bien “Batman vs Superman: El origen de la justicia” fue maravilloso en las taquillas, el éxito no fue el mismo en lo que se refiere a los comentarios de fanáticos y prensa especializada, quienes calificaron la cinta de simple y la historia hasta infantil. Es por ello que el director y actor de la cinta, Ben Affleck, amenaza con no continuar en el proyecto si para la siguiente película no se cuenta con un guión fuera de lo común, algo extraordinario.

En entrevista con el periodico “The Guardian”, Affleck señaló: “No hay nada concreto y no hay guión. Si no encuentro algo que me parezca grandioso, no voy a hacer la película” y agregó “no me puedo conformar con algo divertido y ver qué pasa”, lo anterior, evidentemente con la lección aprendida en la última cinta del hombre murciélago.

Mientras tanto, el estudio continúa firme en la decisión de que quieren comenzar el rodaje en septiembre de este año, pero el actor dice que hay que tomarse las cosas con calma. “Creo que tener el guión correcto es el primer paso. No considero que haya que apurarse para llegar a una fecha establecida”.

Lo que es un hecho es que Ben Affleck sigue en el reparto de “La liga de la justicia” parte 1, donde dará vida a Bruce Wayne, bajo la dirección de Zack Snyder. La película llegará a los cines en noviembre del año en curso.