Jair Benítez produce éxitos del tropical y persigue el Grammy

El talentoso músico y productor tiene en puerta proyectos con Cañaveral, Grupo Caneo y Osman Antúnez, además de su participación en el reality “Buscando talento internacional”

Arturo Arellano

Jair Benítez es un músico nacido en Medellín, Colombia, perteneciente a una gran dinastía en su tierra. pues toda su familia se ha dedicado a este maravilloso arte.

Hijo de padre, miembro de las orquestas más famosas, como Corraleros de Majahual, Fruko y sus Tesos, Sonora Dinamita, Sonora Tropicana, Latin Brothers, Grupo Caneo, Grupo Niche, Germán Carreño, Joe Arroyo, entre otros. Ahora, con talento y luz propia se ha encargado de producir a muchos de ellos y justamente tiene en puerta proyectos con Grupo Cañaveral, Grupo Caneo y Osman Antúnez, este último, con el que persigue el Grammy Americano.

Para dar más detalles, Jair Benítez visitó la redacción de DIARIOIMAGEN, donde en entrevista dijo: “Lo más próximo en este año es mi participación en el reality ‘Buscando talento internacional’, en su versión de Colombia. Antes estuve participando en La Voz Perú y Ecuador, pero ahí solamente musicalicé, ahora voy como jurado, la intención es que somos 5 productores y entre todos elegiremos al ganador, que se hará acreedor a la producción de su disco. No sólo se califica que canten bien, porque en el medio cuenta mucho el ángel que tengan, cómo se desenvuelven, cómo interpretan y cómo le caen a la gente, no tanto la apariencia física, sino su ángel. De entrada, todo empezó en redes, pero ahora iremos en vivo”.

Refirió que esa búsqueda de talentos no es nada sencilla. “Uno no sabe qué le va a gustar al público, pero lo que es un hecho es que la gente sin talento no trasciende, sino la que trabaja y va haciendo pulir lo que sabe hacer. No es fácil encontrar talentos en realitys, son muy pocos los que se han dado y en el caso de La Voz no ha salido ninguno, pero la verdad, ‘Buscando talento internacional’ es más enfocado en tratar de encontrar a alguien con ganas de hacer su carrera, nosotros les daremos el empujón”.

Las audiciones se harán en Colombia, para después hacer algunas en México y las bases se pueden consultar en las redes sociales de “Buscando talento internacional”.

Hoy en día “está predominando la fusión, ya sea de reggaetón con cumbia, cumbia con urbano, muchas cosas que ya no permiten que la industria se enfoque en un solo género, tenemos que buscar los nuevos sonidos que le gustan a la gente, en mi caso disfruto mucho del urbano con lo tropical, vallenato con pop, cumbia con banda, tantas cosas que se pueden hacer, porque si bien ya todo esta dicho, hoy es mejor fusionar.

Se dijo interesado en lograr un Grammy Americano, y para ello está produciendo el disco “Desde mis raíces” de Osman Antúnez. “Estamos proyectando el premio con ese CD de jazz, porque participan los mejores percusionistas de Latinoamérica, que han trabajado con Marc Anthony, Gloria Estefan, Luis Enrique. Creo que es importante que mantengamos vivas las raíces de la música, en este caso el jazz o en el de los mexicanos el mariachi o de los colombianos la cumbia, pero siempre tener presentes las raíces”.

Adelantó que entre otros proyectos se verá el lanzamiento de un disco de duetos de Cañaveral, donde participó como productor y en el que cuenta con la participación de Belinda, Lucero, Pedro Fernández, Los Tucanes de Tijuana, Valentino, entre otros. Lo mismo produjo el nuevo disco de Grupo Caneo, con quien grabó temas de banda en salsa.