Respuesta positiva del gobierno de Quintana Roo ante gasolinazo

Derecho de réplica

Yolanda Montalvo

Conforme pasan los días del nuevo año y se conocen los incrementos en los diferentes energéticos, necesarios para la actividad diaria e industrial, la inconformidad crece entre los ciudadanos. En Quintana Roo se realizan desde el lunes manifestaciones en Cancún y en Chetumal, donde le reclamo social es contra el gobierno federal y algunas dependencias recaudatorias de la administración estatal.

Ante el fuerte golpe a la economía que representará para las familias el alza en la gasolina, diésel, la luz, el gas y todoooooos los productos, que para su manufactura o transporte requieren de combustibles, la administración que encabeza Carlos Joaquín González, se puso las pilas y anunció descuentos para apoyar en algo a sus gobernados.

Por lo pronto, el polémico proceso de reemplacamiento tendrá una reducción del 54% en su costo total. A fines del año pasado, el secretario de Finanzas y Planeación, Juan Vergara, anunció que las nuevas placas tendrían un precio de 1,081 pesos, más 100 pesos de la tarjeta de circulación, pero ahora, si se pagan durante los primeros tres meses del año, tendrán un valor de 686 pesos. Se mantendrá en cero el costo de la tenencia vehicular y los morosos de ese impuesto tendrán un descuento del 50% si pagan su deuda.

Los descuentos abarcan también la expedición de licencias, todos los servicios del Registro Civil, así como en trámites en el Registro Público de la Propiedad.

Estabilidad financiera

Pese a la disminución en la recaudación que significa los descuentos que anunció el gobernador, el encargado de las finanzas, Juan Vergara, aseguró que esto no pone al estado en riesgo de solicitar más deuda para mantener sus proyectos.

Juan Vergara detalló que los subsidios que la administración estatal otorgará este año como apoyo a la economía de las familias representan un monto de 440 millones de pesos, mismos que dejarán de entrar a las arcas estatales. Sin embargo, esta falta de ingresos será compensada con los recursos que se ahorrarán del pago de la deuda.

En diciembre pasado, el titular de Finanzas y Planeación realizó una negociación sobre el refinanciamiento de la deuda, con la que logró reducir el pago mensual en 44 millones de pesos, los que sumados a un año superan, aunque por poco, el déficit de recaudación de este año.

Proyectos, adelante

Carlos Joaquín afirmó que los proyectos productivos con los que cuenta el sur del estado para mejorar su economía continuarán su marcha, dado que el presupuesto de egresos no presentará una disminución y la mayoría tienen etiquetado el recurso federal. Sin embargo, el margen de maniobra económica del gobierno se reduce aún más de lo que se preveía.

Empero, Juan Vergara aseguró que Quintana Roo no pedirá préstamos bancarios para mantener su actividad.

De otra manera

Que el gobierno de la entidad no tiene facultades para, de facto, mejorar el salario mínimo, ni para bajar los precios de los alimentos, eso como ayuda a la economía de los hogares ante el incremento de los energéticos, pero aporta en lo que, si puede, aseguró el mandatario estatal.

Carlos Joaquín evitó dar una postura de su gobierno, que proviene de una alianza del PAN y PRD, ante las medidas tomadas por el gobierno federal, sin embargo, criticó el in cremento súbito de las gasolinas, ahora a 15.99 pesos el litro de Magna, lo cual según el gobernador de Quintana Roo, se pudo haber realizado de manera paulatina, para no afectar de golpe a los ciudadanos. Empero, aseguró que los gobiernos estatales no fueron consultados por la administración federal en cómo manejar esta situación. Por cierto, que el próximo 9 de enero se llevará a cabo la Conferencia Nacional de Gobernadores, donde los mandatarios de los estados esperan que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto asista, según para que explique el asunto del gasolinazo (háganse los inocentes, ¡como si no lo supieran!) y pedirle que de marcha atrás a ese asunto porque la gente en algunas entidades anda bien encabritada y amenazan ya con un golpe de estado.

Más manifestaciones

Ayer, integrantes de la Alianza Mexicana de Transportistas AC, donde es delegado del estado, José Alberto Estrella Sierra, protestaron con una caravana de unos 60 autobuses en la carretera de entrada a Cancún, donde el tráfico se desquicio, lo que provoco el retraso y la molestia de los automovilistas, sin embargo, pese a estar molestos apoyaron la protesta de los transportistas. La AMOTAC se prepara para una manifestación a nivel nacional, la cual se realizará en la Ciudad de México en los próximos días.

Iniciativa tardía

Que, en el Congreso local se analiza el enviar a la Cámara de Diputados federal una iniciativa para frenar los gasolinazos, apenas, hasta ahora, y eso están pensando si lo hacen. ¡Ayyyyy, no mameyes en tiempos de uvas!

Pese a que los incrementos se anunciaron desde el año pasado, el diputado presidente de la Gran Comisión del Congreso Local, Eduardo Martínez Arcila, apenas se acordó que los diputados locales tienen la facultad de presentar iniciativas ante la Cámara de Diputados del Congreso Federal, por lo que después de comerse la rosca de reyes, tal vez ejerzan ese poder para pedir una reducción en los impuestos a la gasolina y con ello detener los incrementos irracionales decretados por el gobierno federal que han puesto en jaque a los mexicanos y que en particular en Quintana Roo lo que resultará en una crisis económica en las familias más desprotegidas.

Una raya más al tigre

No cabe duda de que el ex diputado local priísta José Luis Ross Chalé “El Pitoniso” perdió su poder de predicción y el favor de los dioses lo abandonó, pues ahora pregona que lo del gasolinazo y sus inminentes efectos que generarán incrementos en otros productos y servicios, así como una grave crisis económica, fue algo que hizo el gobierno Federal y no el partido al que pertenece, el PRI.

Ross Chalé pide a los ciudadanos separar las cosas, pues por un lado esta Peña Nieto y otra cosa es el PRI, jijijijijijij, ¡si no la controla que ya no consuma!. Pues la factura por las acciones del gobierno emanado del tricolor, las pagara ese partido en las urnas; así fue el caso del PAN pues después de 12 años de gobierno no resultó en el cambia soñado.

Ese riesgo tiene el PRI, por lo que de lejos se nota que otro sexenio no estará en los pinos -para eso no se necesita tener una bola de cristal- Sin embargo “El Pitoniso” Ross Chalé, preveé que su partido salga de esta solo “ligeramente rayado”, total que tanto son unas cuantas rayas más al tigre. Tantán.

Recibo información, comentarios, denuncias, réplicas y balconeadas, etc. al mail: yolandamontalvoh@gmail.com

Ante el fuerte golpe a la economía que representará el “gasolinazo”, la administración que encabeza Carlos Joaquín González se puso las pilas.