Tomas y bloqueos

Desde el portal

Ángel Soriano

El sistema político mexicano se había acostumbrado a la administración de los problemas sociales mediante la conocida práctica de la compra de los líderes, la cooptación de los dirigentes de los partidos, la domesticación de los legisladores y de la negociación con las organizaciones sociales, pero en esta ocasión se inaugura un movimiento popular que va en incremento a partir del fin de año y del inicio del año nuevo.

Porque se ha tocado la fibra más sensible de la sociedad y de los medios de producción, y el Estado mexicano se halla acorralado tanto por su desgaste político en la falta de credibilidad de sus acciones, como la adversa situación económica nacional e internacional, que hace que no tenga salida pronta y oportuna, a cinco días de iniciada la movilización de los consumidores afectados por el alza de los precios de las gasolinas.

Y a esto habrán de agregarse los incrementos a los precios del gas y la electricidad que detonarán la irritación social en un ambiente colmado de rumores, de acciones reales que afectan a la sociedad, como son los bloqueos en las salidas a la capital del país, las principales avenidas de la CDMX y las tomas de gasolineras en distintos rumbos de la amplia República como muestra de la solidez del movimiento.

Y esto ocurre también ante dos fenómenos políticos que necesariamente atizarán el descontento popular: el arribo en dos semanas más de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos y el inicio del año electoral en México que, sin duda, afectará a los partidos y a sus candidatos, si es que los electores recurren a la memoria y demuestran que los gobernantes incumplen sus promesas y capitalizan el descontento popular, pero no hay soluciones efectivas a la realidad lacerante.

TURBULENCIAS

Política fiscal insensible: Bolaños

El diputado Javier Bolaños Aguilar, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exigió al gobierno federal revisar el incremento a los precios de las gasolinas y diésel (que ha generado múltiples expresiones de malestar e inconformidad en la sociedad) y debe evitar una espiral inflacionaria, en la que los precios de muchos artículos de consumo generalizado se eleven sin control; igualmente, agregó, sería un golpe a la economía de las familias si el precio de la energía eléctrica se incrementa. “Se debe poner especial cuidado en este aspecto”, indicó al señalar que tiene razón la ciudadanía en estar molesta y las formas de protesta son consecuencia de una política fiscal abiertamente insensible que no estimula la economía, sino que castiga más a los que menos tienen. Me pongo de lado de los habitantes del país en estos momento difíciles”, dijo…Ante esta dramática situación nacional, el mexiquense Ernesto Nemer Álvarez, titular de la Profeco, se ha convertido en un auténtico apagafuegos tratando de someter a quienes ya iniciaron la escalada de precios en diversos productos básicos y en el transporte en forma desmesurada… El Secretario General de Gobierno de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez, reconoció la civilidad política y el clima de tranquilidad con que se realizó la transición de poderes municipales en la entidad, sin violencia o enfrentamientos, logrando un saldo blanco. “Hace tres años, amanecimos el día 2 de enero con 32 palacios municipales tomados, enfrentamientos, bloqueos de carretas, heridos y desafortunadamente 2 muertos, ahora, sólo en 6 municipios tomaron las sedes de los ayuntamientos, no hay violencia, no hay heridos, mucho menos muertos. En Oaxaca ya nadie quiere pleito, ya nadie quiere enfrentamientos, lo que todos anhelamos es vivir y trabajar en paz por nuestro desarrollo, principalmente de aquellas comunidades donde la pobreza y la marginación están muy marcados”, señaló.

www.revista-brecha.com

asorianodesdelportalo@hotmail.com