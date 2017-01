LEGO sorprende en víspera del Día de Reyes

La marca lanzará la película animada “Lego Frozen: Luces de invierno”, a la par que ha anunciado su incursión en la robótica

Una de las marcas de juguetes preferidas de los niños no sólo en la gama de construcción, sino en juguetería general es LEGO, quien han hecho crecer su marca adquiriendo derechos de imagen y creación de sets basados en grandes franquicias como Disney, DC. Marvel, Ninjago, Hanna Barbera, Los Simpsons, entre otros. Y aunque pareciera que lo ha hecho todo, Lego no deja de sprprender y en vísperas de Día de Reyes, tiene dos grandes sorpresas; la primera, el lanzamiento de la película animada “Lego Frozen: Luces de invierno” para este 5 de enero, y la segunda, su incursión en la robótica, haciendo de sus siguientes líneas de juguetes retos más grandes e interesantes para los amantes de sus productos.

Será este jueves 5 de enero a las 21:00 horas, cuando se lleve a cabo el estreno del especial “Lego Frozen: Luces de invierno” por el canal de TV de paga Disney Channel, así que la espera por los juguetes al pie del árbol navideño o cerca de los zapatos con las cartas de los niños, será más amena. La historia parte de la premisa en que los entrañables trolls de ‘Frozen’ celebrarán la ceremonia de los cristales bajo las luces de invierno, pero antes, Elsa, Anna, Kristoff y Olaf deberán ayudarles a ganarse el cristal de rastreador para así participar en la ceremonia. En el largo camino, juntos vivirán grandes aventuras y compartirán recuerdos imborrables. “Lego Frozen: Luces de invierno” se trata de una colección de historias cortas en versión Lego que cuentan una nueva y sorprendente aventura de Anna, Elsa, Olaf, Kristoff y Sven, serie adaptada del libro ‘Frozen: Luces de invierno. El viaje comienza’.

LEGO fabricará sets para construir robots

Mientras tanto, en la mayor feria de tecnología de Estados Unidos, CES, que se está celebrando en Las Vegas, Lego ha presentado su nueva gama de juguetes. Ésta aborda ahora piezas de construcción para la robótica, por supuesto sin olvidar que su público son los niños que quieren armar sus propios juguetes.

No obstante, LEGO no ha trabajado solo y para la creación de esta nueva gama de juguetes se ha asociado con Boost, una compañía que ha creado un kit de robótica y programación básica más pensado para jugar que para ser didáctico. Este paquete está compuesto por un motor impulsado por seis pilas y equipado por un sensor de inclinación. En tanto, Simon Kent, director de diseño de Lego, apuntó: “El objetivo no es enseñarles nada en específico, porque en realidad aprenderán simplemente jugando con él”. Además del motor eléctrico, el kit “Lego Boost” también incluye unos sensores de color y de distancia y 843 piezas tradicionales para hacer el montaje completo del robot. Una de las piezas más importantes, también incluida en el paquete, es una tablet.

El aparato sirve para usar la aplicación que acompaña el robot y que sirve para ponerlo en marcha, programarlo y jugar con él. La aplicación también contiene la guía para construirlo correctamente. Además, la herramienta para programarlo es muy fácil de utilizar, adaptado para niños de todas las edades. El juego además permite construir cinco proyectos diferentes. El más complejo es un robot antropomórfico llamado “Vernie”. Pero antes de construirlo, se puede empezar por un gato mecánico que responde al nombre de “Frankie”, una guitarra, un vehículo parecido a un tractor y hasta una impresora de tres dimensiones que se puede programar para imprimir más piezas.